Motosikletli Yasin´i arkadaşı öldürmüş



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da motosikletli Yasin Kara `yı (26), köyde buluştuğu aralarında para meselesi bulunan arkadaşı Hüseyin D.'nin (32) öldürdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Hüseyin D. ile birlikte olaya karıştığı öne sürülen 4 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 16 Eylül günü saat 21.00 sıralarında Yalnızceviz köyünde meydana geldi. Motosikletli bir kişi, iddiaya göre yanına yaklaşan otomobilden tabancayla ateş açılarak vuruldu. Silah seslerini duyup o yöne doğru giden köy muhtarı Yusuf Sarıkaya, yol üzerinde kanlar içerisinde yatan kişiyi görüp, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, bu kişinin 3 kurşunla öldüğü belirlendi. Üzerinden Hacı E.'ye (25) ait kimlik çıkan kişinin Yasin Kara olduğu tespit edildi.

5 KİŞİ GÖZALINA ALDI

Olayın ardından İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri tarafından yaklaşık 100 kişilik özel ekip kuruldu. Özel ekip, Kara´nın üzerinden kimliği çıkan Hacı E.'yi adresini belirleyip yakaladı. Hacı E.'nin yapılan üst aramasında da Yasin Kara'nın kimliği bulundu. Hacı E., Yasin Kara ile aralarında para meselesi bulunduğu için kimliklerinin birbirlerinde olduğunu öne sürdü. Araştırmayı derinleştiren jandarma, Yasin Kara'nın en son Hacı E. ve yine aralarında para meselesi nedeniyle husumet bulunan Hüseyin D., Recep D. (37), Ahmet K. (29) ve Kamil B. (41) ile buluştuğunu saptadı. Hüseyin D.'nin bu nedenle çıkan tartışmada Yasin Kara'yı tabancayla vurarak öldürdüğü belirlendi. 5 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Yasin Kara´nın cesedi ise otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-09-18 15:44:02



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