Öğrencisi servisi midibüsü site bahçesine girdi; kalp krizi geçirdiği belirlenen sürücü öldü



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da sürücünün direksiyon başında kalp krizi geçirdiği öğrenci servis midibüsü, bir sitenin bahçesine girip ağaçlara çarptı. Servis şoförü Hamza Oruç yaşamını yitirirken, araçtaki 3 öğrenci ile hostes ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi meydana geldi. Hamza Oruç yönetimindeki 68 S 0543 plakalı servis midibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bir sitenin tel çitini devirip, bahçedeki ağaçlara çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Oruç'un kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hamza Oruç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Midibüsteki 3 öğrenci ile hostes ise kazadan yara almadan kurtuldu. Midibüs, çekiciyle site bahçesinden kaldırıldı.

Kazaya şahit olan seyyar sebze satıcısı Hatice Büge, "Ben sebze tezgahımda oturuyordum. Karşıdan bir aracın geldiğini gördüm. Yanımdan geçip aşağı doğru yuvarlandı. Şoförü aracın içerisinden çıkarttılar. Benim de olayın etkisiyle elim ayağım titredi. Kendime gelemedim. Aracın içerisinde 3 öğrenci ile hostes yara almadan kurtuldu" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-09-22 16:24:04



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