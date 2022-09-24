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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray'da sağlık çalışanlarından 'farkındalık' klibi

DHA

Aksaray'da sağlık çalışanlarından 'farkındalık' klibi


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da sağlık çalışanlarının, Neşet Ertaş'ın 'Yolcu' adlı türküsüne, kentin tarihi ve turistik bölgelerinde çektiği klip, sosyal medyada ilgi gördü. Grubun solisti, sağlık hizmetleri uzmanı Mehmet Yumuşak, "Hobi amaçlı söylüyorduk. Sağlıkta farkındalık oluşturmak için projeyi yapmaya karar verdik" dedi.
Kentte hastanede çalışan doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarından oluşan 6 kişilik ekip, ilaç ve sigara kullanımı, erken teşhis, aşı ve organ bağışına dikkat çekmek için, Neşet Ertaş'ın 'Yolcu' adlı türküsüne, müzisyenliğini ve solistliğini kendilerinin yaptığı klip çekti. Aksaray'ın tarihi ve turistik bölgelerinde çekilen klip, sosyal medyada yayınlandı ve ilgi gördü.
AMAÇ, FARKINDALIK OLUŞTURMAK
Grubun solisti, Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan sağlık hizmetleri uzmanı Mehmet Yumuşak, ''Sağlık çalışanları olarak hobi amaçlı müzik çalıp söylüyorduk. Sağlıkta farkındalık oluşturmak için böyle bir projeyi yapmaya karar verdik. Bu konuda amirlerimiz ve müdürümüz de bize destek verdi. Mesaimiz sonrası 3 haftalık çalışmayla bu klip ortaya çıktı. Ekibimizde her arkadaşımız farklı müzik aleti çaldı. Ben de türkü söyledim. Hem sağlıkta farkındalık oluşturduk hem de çalıştığımız şehrin tarihi ve turistlik yerlerini tanıtma imkanı bulduk" diye konuştu.
Hemşire Selçuk Gökdal ise şöyle konuştu:
"Farkındalık oluşturmak adına böyle bir klip çekelim dedik. Sağlık Müdürlüğü'müz bizi destekledi. Çok güzel bir çalışma ortaya çıktı ve çok olumlu geri dönüşler aldık. İlerleyen süreçte bu klibin devamı da gelecek. Şehrimizin Sultan Hanı, Ihlara, Selime Katedrali, Tuz Gölü, Güzelyurt ilçesi gibi tarihi yerlerini gezerek bu organizasyonu gerçekleştirdik."
İl Sağlık Müdürü Doktor Abdullah Güleç de "Sağlıkta farkındalık oluşturmak ve şehrin güzelliklerini ortaya çıkarmak için arkadaşlarımız böyle bir çalışma yapmışlar. Bizler de izlediğimizde çok keyif aldık ve memnun olduk. Kendilerine gönülden teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-09-24 11:05:43

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