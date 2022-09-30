Damperi yüksek gerilim hattına temas eden kamyonun şoförü akıma kapılıp, öldü



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da kullandığı kamyonun açık olan damperinin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapılan İbrahim Ethem Kaçmaz (37), hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Cerit köyünde meydana geldi. İbrahim Ethem Kaçmaz, yönetimindeki 51 ABC 906 kamyonuyla kum götürdüğü Cerit köyünde yükünü boşalttıktan sonra, damperi indirmeyi unutup, aracıyla hareket etti. Bu sırada damperin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu Kaçmaz, akıma kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kaçmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-09-30 12:18:11



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