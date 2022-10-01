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17 yıl hapisle aranıyordu, sahte kimlikle yakalandı

DHA

17 yıl hapisle aranıyordu, sahte kimlikle yakalandı


Hilmi YOL/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, 7 suçtan aranan ve 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Osman Güdendede (30), kardeşi Yasin Güdendede adına düzenlenen sahte kimlikle yakalandı.
Eskil Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'bilişim', 'şantaj', 'tehdit', 'kasten yaralama', 'dolandırıcılık' dahil 7 suçtan aranan ve hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Osman Güdendede'nin ilçedeki iş yerinde saklandığını belirledi. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda Güdendede yakalandı, üzerinde ise kardeşi Yasin Güdendede adına düzenlenen sahte kimlik ele geçirildi. Güdendede, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Hilmi YOL
2022-10-01 12:17:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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