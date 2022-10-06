(ÖZEL) Kuzeyboru, Galatasaray´a iddialı hazırlanıyor



Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY, (DHA) MİSLİ.com Sultanlar Ligi takımlarından Kuzeyboru, 2022-2023 Sezonu ilk maçında karşılaşacağı Galatasaray´a iddialı hazırlanıyor.

Başantrenör Kamil Söz, ''İlk karşılaşma Galatasaray'la olacak. Galatasaray büyük bir camianın iyi bir takımı. Biz de geçen yıl iyi bir çıkış yaptık. Bu çıkışı bu yıl da devam ettirmek istiyoruz. Avrupa kupalarına gitmek istiyoruz. İlk maçı galibiyetle bitirirsek iyi bir çıkış yapacağız. Onun için lige iddialı hazırlanıyoruz'' dedi.

Kuzeyboru, Kasım ayının ilk haftasında Aksaray Spor Salonu'nda Galatasaray´ı konuk edecek. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Kuzeyboru'da açıklamalarda bulunan başantrenör Kamil Söz, şunları söyledi:

"Bu yıl kadroda büyük değişiklikler yaptık ve yeniden yapılandık. Daha tecrübeli bir takım kurduk. Hazırlık dönemi güzel geçti. Bulgar oyuncumuz Miroslava Paskova, kendi milli takımında mücadele ettiği için çalışmalara katılamadı. Bunun haricinde tam kadro çalışmalarımızı sürdürdük. Bu sezon kampa, hem fiziksel performansı sağlamak, hem de uyum sağlamak için Antalya´da başladık. İlk karşılaşma Galatasaray'la olacak. Galatasaray büyük bir camianın iyi bir takımı. Biz de geçen yıl iyi bir çıkış yaptık. Bu çıkışı bu yıl da devam ettirmek istiyoruz. Avrupa kupalarına gitmek istiyoruz. İlk maçı galibiyetle bitirirsek iyi bir çıkış yapacağız. Bütün hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Şu anda takımda güzel bir hava var. Bunu bütün bir sezona yaymamız gerekiyor. Tabii ki bazen kazanıp bazen de kaybedeceğiz. Bu bir spordur. İnişler ve çıkışlar olabilir, fakat burada önemli olan beraberlik ve yardımlaşma olgusunu oluşturabilmektir. En büyük destekçileri Aksaray halkı. Kadın voleybolu şu anda popüler bir spor. Geçen yıl oynanan karşılaşmalarda salonumuz doluydu. İyi bir seyirci kitlemiz var. İnşallah bu yıl da böyle olacak. İlgi ve alakanın daha da artacağını düşünüyorum."

"GALATARAY MAÇINI KAZANANMAK İSTİYORUZ"

Takım oyuncusu Merve Atlıer ise, "Yaklaşık 1 aydır çalışmalarımız sürüyor. Her şey çok güzel gidiyor. Rakibimiz Galatasaray'da ve takımımızın kadrosunda değişikler oldu. Güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Galatasaray güçlü bir takım, fakat kazanacağımızdan şüphem yok. Bunun için çalışmaya devam ediyoruz. Hedefimiz ligde bu yıl ilk 6´ya girebilmek. Avrupa kupalarında oynamak istiyoruz'' dedi.

Takım kaptanı Arelya Karasoy da, sezona zor bir karşılaşmayla başlayacaklarını belirterek, "Bu yıl geçen seneden daha tecrübeli bir takımla maçlara çıkacağız. Sezona zor bir karşılaşmayla başlayacağız. Zor olduğu kadar çok da zevkli bir maça hazırlanıyoruz. İlk maçı evimizde oynayacağımız için heyecanlıyız. Hedefimizi her yıl yukarı çıkartıyoruz. Bu yıl da Avrupa kupası için savaşmaya devam edeceğiz'' diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kuzeyboru takımının idmanından görüntü

Başantrenör Kamil Söz´ün oyunculara taktik vermesi

-Oyuncularını Galatasaray maçına hazırlaması

Başantrenör Kamil Söz´ün açıklaması

Takım oyuncusu Merve Atlıer´ın açıklaması

Takım kaptanı Arelya Karasoy´un açıklaması

-Genel detaylar DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-10-06 10:25:25



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