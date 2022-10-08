Dünya İniş Kaykay ile Hız Kızağı Şampiyonası, Hasan Dağı'nda başladı



Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)DÜNYA İniş Kaykay ve Hız Kayağı Şampiyonası, Hasan Dağı'nda 130 sporcunun katılımıyla başladı.

Aksaray Valiliği ve Aksaray Belediyesi tarafından Hasan Dağı'nda düzenlenen şampiyona, 30 farklı ülkeden 130 sporcunun eleme yarışlarıyla başladı. Yarışlarda sporcular birbirinden zorlu parkurlarda kıyasıya yarıştı. Yarışlarda yer çekimine meydan okuyan sporcuların yaklaşık 130 kilometre hızla gitmeleri renkli görüntüler oluşturdu.

Dünya İniş Kaykay ve Hız Kayağı Şampiyonası Aksaray Sorumlusu Abdullah Kahraman, bu şampiyonanın Türkiye'de ilk defa Hasan Dağı'nda gerçekleştirildiğini söyledi. Hasan Dağı parkurunun çok iyi olduğunu anlatan Kahraman, "Dünyadaki en uzun kaykay parkuru şu anda Türkiye'de. Bu şampiyonayı Aksaray'da düzenlememizden büyük gurur duyuyorum. Bugünkü şampiyonadan sonra Aksaray'ın tarihi ve kültürel güzellikleri birçok insan görme şansı elde edecek. Tüm sporculara başarılar diliyorum" dedi.

Dünya İniş Kaykay Şampiyonası ve Hız Kızağı Şampiyonası´nın Türkiye temsilcisi Cüneyt Gazioğlu ise şöyle konuştu:

"Dünya hız kaykayı ile kızak inişi ilk startı verildi. Bundan sonraki yarışlar ise zamana karşı tek tek yarışacaklar. Sonrasında ise 32 kişilik ana gurup belirlenecek ve turnuva usulü yarışlar devam edecek. Şu anda bütün yarışmacıların söylediği rüya parkurundayız. Çünkü hem dönemeçler çok keskin, 12 tane dönüş var ki bu kadar dönüşü bol olan parkur aslında hiçbir yerde yok. Burada herkes çok mutlu, her şey burada mükemmel gidiyor."

Almanya´dan gelen 38 yaşındaki tecrübeli sporcu Marika En ise, "Parkur çok zorlayıcı ve en uzun olması bizin açımızdan çok önemli ve çok güzel. Yılın bu döneminde Aksaray´da böyle soğuk bir hava olmuyordu. Soğuk ama atmosfer mükemmel ve böyle sisli bir havada kaymak insana ayrı bir zevk veriyor. Buradaki kıyasıya mücadele renkli görüntüler oluşturdu. Yarışlarda mücadele vermek güzeldi" şeklinde konuştu. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ;

Dünya İniş Kaykay ve Hız Kayağı Şampiyonası toplantısından görüntüsü

Hasan Dağı´nda sporcuların toplu halde protokol üyeleri ile görüntüsü

-Sporcuların ülkelerinin bayrakları ile görüntüsü

Dünya Kaykay Şampiyonası Aksaray Sorumlusu Abdullah Kahraman´ın konuşması

Almanya´dan gelen sporcu Marika En açıklama

Vali Hamza Aydoğdu ile Belediye Başkanı Evren Dinçer´in start vermesi

Dünya İniş Kaykay ve Hız Kayağı Şampiyonasından görüntüler

-Yarışmadan genel detaylar DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-10-08 15:16:57



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