6 katlı binanın çatısında kiremitleri kontrol ederken düşüp öldü

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Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da Cuma Bozlak (77), oturduğu 6 katlı binanın çatısındaki kiremitlerin su sızdırıp, sızdırmadığını kontrol ederken düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Fatih Mahallesi'nde 6 katlı binada meydana geldi. 2'nci katta oturan Cuma Bozlak, dün yağmur yağması üzerine çatıya çıkarak, kiremitlerin su sızdırıp, sızdırmadığını kontrol etmek istedi. Bozlak, dengesini kaybedince çatıdan beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Bozlak'ın hayatını kaybettiği belirledi. Acı haberle olay yerine gelen Cuma Bozlak'ın çocukları, birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Bozlak'ın cansız bedeni, otopsi için Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-10-10 12:50:43



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