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(ÖZEL) Olimpiyat şampiyonu masa tenisçisi Abdullah: İspanya´da gençlerimizle madalya rekoru kıracağız

DHA

(ÖZEL) Olimpiyat şampiyonu masa tenisçisi Abdullah: İspanya´da gençlerimizle madalya rekoru kıracağız


Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY, (DHA) -AKSARAY'da dünya şampiyonasına hazırlanan Para Masa Tenisi Milli Takımı'nın kaptanı Abdullah Öztürk, "2016 Rio ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları şampiyonuyum. İspanya´da 3 kulvar da mücadele edeceğiz. Dünya şampiyonasında genç arkadaşlarımla beraber altın madalya rekoru kırmak istiyoruz" dedi.
Para Masa Tenisi Milli Takımı, Kasım ayında İspanya´nın Granada kentinde yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda madalya alabilmek için hazırlıklarını Aksaray´da sürdürüyor. Millilerin hedefi ise şampiyonadan madalyalarla dönmek. Takım kaptanı Abdullah Öztürk, takım arkadaşlarına güvendiğini belirterek, ''2016 Rio ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın şampiyonum. 16 yıldır aralıksız bu sporu yapıyorum. Aksaray kampındayız ve 6 Kasım'da İspanya´nın Granada kentinde yapılacak olan dünya şampiyonasına hazırlanıyoruz. Aksaray bizim için çok önemli ve spora başladığımız yıllarda kampa buraya gelirdik. Bize burası çok uğurlu geliyor. Burada 9 günlük bir kamp sürecimiz olacak. İspanya'da 3 kulvarda mücadele edeceğiz ve hepsinden altın madalyalar bekliyoruz. 2024 Paris Olimpiyatları'nda 3´üncü altın madalyayı almak için elimden gelen her şeyin en iyisini yapmaya çalışacağım. Üçüncü altın madalyayı alıp adımı tarihe altın harflerle yazdırmak istiyorum" diye konuştu.
"GENÇLERİMİZ  ÇOK İYİ YETİŞİYOR"
Öztürk, "Her sporcunun hayali olimpiyatlarda ve paralimpik oyunlarında yarışmak. Altın madalya almak çok güzel bir duygu. Ben biraz daha şanslıyım ve madalyalar kazandım. Kendimi bu konuda şanslı hissediyorum. Ülkemi ve milletimi en iyi şekilde temsil ettiğim için gururlu ve mutluyum. Umarım bunu güzel bir madalya ile Paris´te bir madalya ile perçinlerim. Gençlerimiz alttan çok iyi geliyor. Biz bu bayrağı gençlerimize teslim ettiğimiz zaman gözümüz arkamızda kalmayacak. Takımdaki tüm arkadaşlarıma güveniyorum. Dünya şampiyonasında genç arkadaşlarımla beraber madalya rekoru kurmak istiyoruz. Kendimize de güveniyoruz ve dersimize iyi çalıştıktan sonra çekineceğimiz bir şey yok "dedi.
"YENİ BAŞARILAR İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
Takımın teknik direktörü Yusuf Kılınçkaya ise, "6 Kasım'da başlayacak olan dünya şampiyonasına ilk hazırlık kampına başladık. Şampiyona İspanya´nın Granada kentinde olacak. Bu yarışma için 10 sporcumuz kota aldı. Paralimpik Masa Tenisi Milli Takımımızdaki oyuncularımızın, dünya ve Avrupa şampiyonlukları var. Paralimpik Oyunları'nda ise final yapmış takımımız var. Aynı başarıyı hem 3 kategoride bekliyoruz. Günlük en az 4-5 saat çalışıyoruz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Para Masa Tenisi Milli Takımı antrenmanından görüntüler
-Oyuncuların masa tenisi oynarken görüntüsü
Bedensel Engelliler Masa Tenisi Takım Kaptanı Abdullah Öztürk´ün idmanda görüntüsü
Abdullah Öztürk´ün açıklaması
Bedensel Engelliler Masa Tenisi Teknik Direktörü Yusuf Kılınçkaya´ın açıklaması
-Genel detaylarDHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-10-12 10:40:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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