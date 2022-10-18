Husumetlisini tabancayla öldürdü

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)-AKSARAY'da Yusuf K., husumetlisi Sait Yerli'yi (43) çıkan kavgada tabanca ile vurarak öldürdü.

Olay, saat 12.00 sıralarında Tacin Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf K., alacak nedeniyle husumetli olduğu çay ocağı işleten Sait Yerli ile boş arazide buluştu. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Yusuf K., tabancayla Sait Yerli'nin kafasına tek el ateş açıp kaçtı. Yerli, kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, 3 çocuk babası Yerli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yerli'nin cansız bedeni otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan Yusuf K., olaydan 1 saat sonra polise giderek teslim oldu. Soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-10-18 15:30:39



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