Arkadaşını tabancayla vurup öldüren şüpheli adliyede

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arkadaşını tabancayla vurup öldüren şüpheli adliyede

DHA

Arkadaşını tabancayla vurup öldüren şüpheli adliyede


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da aynı caddede çay ocağı işleten arkadaşı Sait Yerli'yi (43), para meselesi nedeniyle tabancaya vurarak öldüren demirci ustası Yusuf K., (43), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yusuf K.'nin ilk ifadesinde Sait Yerli'ye borcu olduğunu ve bu nedenle aralarında çıkan tartışmada tabancayla ateş ettiğini söylediği öğrenildi.  
Olay, dün saat 12.00 sıralarında Tacin Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı sanayi sitesinde iş yerleri bulunan Yusuf K. ve Sait Yerli, aralarındaki para meselesi nedeniyle boş bir arazide buluşup konuşmaya başladı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yusuf K., tabancayla Yerli'nin başına 1 el ateş etti. 3 çocuk babası Yerli, kanlar içinde yere yığıldı. Yusuf K. ise olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, 3 çocuk babası Yerli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yerli'nin cenazesi, öğle namazından sonra toprağa verilecek.
ÖLDÜĞÜNÜ DUYUNCA PİŞMAN OLMUŞ 
Yusuf K., olaydan 1 saat sonra polise giderek teslim oldu. Yusuf K.'nin ilk ifadesinde Sait Yerli'ye borcu olduğunu ve bu nedenle aralarında çıkan tartışmada tabancayla ateş ettiğini, öldüğünü duyunca da pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Yusuf K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-10-19 11:40:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aksaray'da silahla vurulan kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Aksaray'da silahla vurulan kişi hayatını kaybetti
Husumetlisini tabancayla öldürdü
YEREL HABERLER Husumetlisini tabancayla öldürdü
Aksaray'da kerkenez satan kişiye 23 bin lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Aksaray'da kerkenez satan kişiye 23 bin lira ceza ...
Aksaray'ın "Sultanları"nda hedef Avrupa
YEREL HABERLER Aksaray'ın "Sultanları"nda hedef Avrupa
(Görüntülü) DEVLET DESTEĞİYLE KURDUĞU BAHÇEDE YILDA 15 TON CEVİZ ÜRETİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEVLET DESTEĞİYLE KURDUĞU BAHÇEDE YILDA ...
Sınır dışı edilmek üzere bindirildiği otobüsten kaçan düzensiz göçmen fabrikada yakalandı
YEREL HABERLER Sınır dışı edilmek üzere bindirildiği otobüsten kaçan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.