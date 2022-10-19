Arkadaşını tabancayla vurup öldüren şüpheli adliyede (2)

Almanya Siber Güvenlik Kurumu Başkanı, Rusya ile bağları olduğu iddiasının ardından görevden alındı

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TUTUKLANDI

Aksaray'da aynı caddede çay ocağı işleten arkadaşı Sait Yerli'yi, para meselesi nedeniyle çıkan tartışmada tabancaya vurarak öldüren demirci ustası Yusuf Keskin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hastaneye sağlık kontrolüne getirilen ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken Keskin, gazetecilerin 'Arkadaşınızı neden öldürdünüz?' sorusuna ''Pişmanım'' diye cevap verdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-10-19 17:44:32



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