Aksaray'da uyuşturucu operasyonuna 16 tutuklama

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 58 kişiden 16'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne yönelik 3 aylık çalışma sonrası daha önce belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kilo esrar, 168 gram eroin, 324 gram metamfetamin, 72 gram bonzai, 8 ectasy hap, 9 kök Hint keneviri, 74 gram skunk, 564 sentetik hap, 6 tabanca, 1 tüfek ile 7 hassas terazi ele geçirildi. Hakkında yakalama kararı çıkartılan 58 kişiden 44'ü gözaltına alındı. Şüphelilerden 16'sı tutuklanırken, 18'i adli kontrol kararıyla, 10'u savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 14 kişinin ise sorgusu sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-10-28 17:52:13
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