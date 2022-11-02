Aksaray'da 10 metre derinliğinde obruk oluştu 



Hilmi YOL/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY´ın Eskil ilçesinde, boş arazide 5 metre çapında ve 10 metre derinliğinde obruk oluştu.

Eskil'in Gümüşdüğünköyü yakınlarındaki boş arazide yer altı sularının çekilip, toprağın çökmesiyle 5 metre çapında ve 10 metre derinliğinde obruk meydana geldi. Bölgede çalışma yapan iş makinesi operatörü İdris Meral, Eskil'de ilk kez obruk oluştuğunu bildiğini belirterek, "Çobanlar çöküntü olduğunu söylediler. Bölgeye geldiğimizde obruk olduğunu fark ettik. Haberlerde sık sık görüyorduk ama ilk defa ilçemizde gördük. Yer altı sularının çekilmesiyle oluştuğu söyleniyor. İnşallah üzücü olaylar yaşanmaz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-11-02 10:25:29



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