Elektrik kablosu çalan hırsıza pankartlı çağrı: Cesaretin varsa ara



Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da, yeni yaptırdığı binaya çekilen elektrik kablosu çalınan Adem Kutlu (42), hırsıza çağrıda bulunmak için 'Cesaretin varsa ara' yazılı, telefon numarasının da olduğu pankart astı.

Olay, 15 Ekim'de Paşacık Mahallesi 1644 Sokak'ta meydana geldi. Adem Kutlu'nun yeni yaptırdığı 4 katlı binaya çekilen elektrik kablosu çalındı. Bunun üzerine Kutlu, 'Direkteki elektrik kablosunu çalan ş..., a..., azıcık cesaretin varsa ara' yazdırdığı, cep telefonu numarasının da bulunduğu pankartı balkonuna astı. Binada daha önce de hırsızlık olaylarının yaşandığını belirten Kutlu, "Burada müstakil evimiz vardı ve müteahhide verdik. Müteahhitle sıkıntı yaşayınca inşaatı kendimiz bitirdik. Şu anda içinde oturanlar veya kiraya verenler oldu. Binanın ana elektrik direğine giden kablo çalındı. Biz de bu süreçte oturum alacaktık. Tekrar yeniden kablo alarak çektirdik ve 5 bin lira masrafımız oldu. Eğer çalan kişi ararsa buluşacağım. Çağrımı tekrar yeniliyorum beni arasın. Bu binada 5-6 kez hırsızlık olayı oldu ve hiçbirinden sonuç alamadık" dedi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-11-02 11:33:59



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