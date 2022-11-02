Kuzeyboru - Galatasaray: 0-3

Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY, (DHA)SALON: Aksaray
HAKEMLER: İsmail Yıldırım, Ahmet Çenesiz
KUZEYBORU: Paskova, Polina, Mitchem, Sabriye Dikmen, Yasemin Yıldırım, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Ezgi Bektaş, Nursevil Aydınlar, Hanna Klimets)
GALATASARAY HDI SİGORTA: İlkin Aydın, Popovic, Bell, Anthi, Ayçin Akyol, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu)
SETLER: 20-25, 23-25, 22-25
SÜRE: 85 dakika (28, 27, 30)Misli.com Sultanlar Ligi'nin ilk hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Aksaray ekibi Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-11-02 18:43:50
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.