Kuzeyboru - Galatasaray: 0-3

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Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY, (DHA)SALON: Aksaray

HAKEMLER: İsmail Yıldırım, Ahmet Çenesiz

KUZEYBORU: Paskova, Polina, Mitchem, Sabriye Dikmen, Yasemin Yıldırım, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Ezgi Bektaş, Nursevil Aydınlar, Hanna Klimets)

GALATASARAY HDI SİGORTA: İlkin Aydın, Popovic, Bell, Anthi, Ayçin Akyol, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu)

SETLER: 20-25, 23-25, 22-25

SÜRE: 85 dakika (28, 27, 30)Misli.com Sultanlar Ligi'nin ilk hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Aksaray ekibi Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-11-02 18:43:50



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