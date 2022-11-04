Aksaray'a şehit ateşi düştü (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan'ın (30) cenazesi, yarın memleketi Aksaray'da toprağa verilecek. Cenaze öncesinde öğle namazı sonrası Somuncu Baba Külliyesi'nde dini ve askeri tören düzenlenecek. Ardından da Ervah Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedilecek. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan Altuntaş

2022-11-04 14:27:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.