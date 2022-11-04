Aksaray'a şehit ateşi düştü (2)

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan'ın (30) cenazesi, yarın memleketi Aksaray'da toprağa verilecek. Cenaze öncesinde öğle namazı sonrası Somuncu Baba Külliyesi'nde dini ve askeri tören düzenlenecek. Ardından da Ervah Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedilecek. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan Altuntaş
2022-11-04 14:27:19
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