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Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da, park halindeki TIR'dan hortumla minibüsündeki bidonlara akaryakıt aktaran Mustafa Demir (33), polis tarafından suçüstü yakalandı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansırken, Demir ise tutuklandı.

Olay, Hacılar Harmanı Mahallesi'nde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, devriye görevi yaptığı sırada, şüphelinin park halindeki TIR'dan hortumla minibüsü içindeki bidonlara akaryakıt aktardığını fark etti. Ekipler, yakıt çalan Demir'i suçüstü yakaladı. Olay anı da güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Yapılan incelemede Mustafa Demir'in, daha önce de Hürriyet Mahallesi'nde park halindeki TIR'dan 450 litre mazot çaldığı saptandı. Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-11-05 11:01:44



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