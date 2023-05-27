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Aksaray 14 Mayıs seçimlerinde son durum nedir?

14 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde, liderlerin hiçbiri üstünlük sağlayamayınca seçimlerde ikinci tura gidilmesi gerektiğine karar verilmişti. 28 Mayıs Pazar günü milyonlarca vatandaş yine oy kullanmak için sandıkta buluşacak. Saat 17.00'de tamamlanacak oy kullanma süresinden sonra Aksaray seçim sonuçları belirlenecek ve Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı açıklanacak. İşte, Aksaray cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ve tüm detaylar...

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  • Aksaray Seçim Sonuçları 2023: Aksaray Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranı

    Türkiye'de seçim süreci kaldığı yerden devam ediyor. İlk turda milletvekilleri seçilse de cumhurbaşkanı adayları arasında istenilen üstünlük yakalanamamıştı. Durum böyle olunca Türkiye, bir kez daha sandığa gitme kararı aldı. Bununla beraber, vatandaşlar il il seçim sonuçları kapsamında Aksaray seçim sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, Aksaray Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde kaç? İşte, 2023 Aksaray seçim sonuçlarına ilişkin son bilgiler...
  • Aksaray Seçim Sonuçları 2023: Aksaray Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranı

    AKSARAY SEÇİM SONUÇLARI HABERTURK.COM'DA OLACAK

    Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    YSK, seçimlerin ilk turunda (14 Mayıs) seçim yasaklarının 18.30 itibarı ile sona erdiğini açıklamıştı. YSK'nın yayın yasağının kalkması ile beraber 2023 Aksaray Seçim Sonuçları ve Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları Haberturk.com Aksaray Seçim Sonucu sayfasında olacak.

    2023 AKSARAY SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    TÜRKİYE GENELİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Aksaray Seçim Sonuçları 2023: Aksaray Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranı

    AKSARAY CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU İLE İLÇE İLÇE OY ORANLARI

    Aksaray ve tüm ilçelerin 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Haberturk.com'un Aksaray Seçim Sonuçları ekranından canlı ve anbean takip edebilirsiniz. Hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ilçe ilçe Aksaray Seçim Sonuçları sayfasını görüntüleyebilir ve Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı toplam oy sayısı ile oy oranını görüntüleyebilirsiniz.

    İLÇE İLÇE AKSARAY CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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