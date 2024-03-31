Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Seçim
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        seçim 2024 banner
        Haberler Gündem Aksaray Belediye başkan adayları kimlerdir? Aksaray Belediyesi hangi partide? Aksaray Belediye başkanı kimdir?

        Aksaray Belediye başkan adayları kimlerdir? Aksaray Belediyesi hangi partide? Aksaray Belediye başkanı kimdir?

        Aksaray Belediyesi hangi partide? Aksaray Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Aksaray Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Aksaray Belediyesini hangi parti kazandı ve Aksaray Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Aksaray yerel seçim sonuçları..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 13:23 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray Belediye başkan adayları kimlerdir? Aksaray Belediyesi hangi partide? Aksaray Belediye başkanı kimdir?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aksaray BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

        2019 Türkiye yerel seçimlerinde Aksaray Belediye Başkanlığını 45253 alınan oy ve %40.47 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Evren Dinçer kazanmıştır.

        Aksaray Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

        Adalet ve Kalkınma Partisi 7

        Milliyetçi Hareket Partisi 1

        Aksaray BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

        NECATİ COŞKUNER - DEVA Aksaray Belediye Başkan Adayı MURAT ERDOĞAN - MP Aksaray Belediye Başkan Adayı ÖNCÜ UYSAL - DSP Aksaray Belediye Başkan Adayı NİHAT ÖZDEMİR - HÜDAPAR Aksaray Belediye Başkan Adayı SALİHA ATMACA - TKP Aksaray Belediye Başkan Adayı FETİ BEYAZELMA - HKP Aksaray Belediye Başkan Adayı LEVENT ATASOY - TİP Aksaray Belediye Başkan Adayı SONER ÇETİN - DP Aksaray Belediye Başkan Adayı SALİM İÇLİ - YENİDEN REFAH Aksaray Belediye Başkan Adayı İRFAN ÇITAK - MHP Aksaray Belediye Başkan Adayı LEVENT SERDAR ŞAHİN - SP Aksaray Belediye Başkan Adayı HASAN HÜSEYİN ÖVÜÇ - BĞMSZ Aksaray Belediye Başkan Adayı TANER GÜNAYDIN - TKH Aksaray Belediye Başkan Adayı PEYRUZE İPEK GÜLTEKİN - HAKPAR Aksaray Belediye Başkan Adayı KIYMET TEMEL - DEM Parti Aksaray Belediye Başkan Adayı NEVİN YÜCE - ZP Aksaray Belediye Başkan Adayı EVREN DİNÇER - AK Parti Aksaray Belediye Başkan Adayı PELİNSU YILDIRIM DEMİR - CHP Aksaray Belediye Başkan Adayı AHMET KARAMAN - MİLLİYOL Aksaray Belediye Başkan Adayı VAHİT BELGE - BTP Aksaray Belediye Başkan Adayı MUSTAFA TUĞRUL KARACAER - İYİ Parti Aksaray Belediye Başkan Adayı HASAN ÖZKÖK - BBP Aksaray Belediye Başkan Adayı

        Aksaray İLÇE İLÇE SONUÇLARI HABERTURK.COM'DAN TAKİP ET!

        Seçim Sonuçları Aksaray Seçim Sonuçları 2024 Aksaray Ağaçören yerel seçim sonuçları 2024 Aksaray Eskil yerel seçim sonuçları 2024 Aksaray Gülağaç yerel seçim sonuçları 2024 Aksaray Güzelyurt yerel seçim sonuçları 2024 Aksaray Merkez yerel seçim sonuçları 2024 Aksaray Ortaköy yerel seçim sonuçları 2024 Aksaray Sarıyahşi yerel seçim sonuçları 2024 Aksaray Sultanhanı yerel seçim sonuçları
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye sandık başında!
        Türkiye sandık başında!
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü 11 yaralı
        Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü 11 yaralı
        Astronot kostümüyle oy kullandı
        Astronot kostümüyle oy kullandı
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Ünlüler sandık başında
        Ünlüler sandık başında
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        Yıldız isim 11'e dönüyor!
        Yıldız isim 11'e dönüyor!
        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı
        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı
        "Az taktik, çok koşu!"
        "Az taktik, çok koşu!"
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        Almanya'da çılgın Türk!
        Almanya'da çılgın Türk!
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        "20 yılımı yaktım"
        "20 yılımı yaktım"
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
        Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
        Güzellik başa bela mı?!
        Güzellik başa bela mı?!
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        İşte finans dünyasının en zenginleri