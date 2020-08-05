Akseki'de trafik kazası: 8 yaralı

Bekir Sözeri'nin kullandığı 42 R 9042 plakalı otomobil, Akseki-Manavgat kara yolunda aynı yönde seyreden Selahattin Gök yönetimindeki 07 HBC 38 plakalı otomobille çarpıştı.Sürücüler ile araçlarda bulunan Şerife Sözeri, İbrahim Yalman, Muradiye Yalman, Ayşe Gök, Abdullah Gök ve Muhammed Elli yaralandı.Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Akseki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Canlı Skor
- İddaa
- Süper Lig
- 1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR