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Haberler Gündem Politika İYİ Parti Lider Meral Akşener'den başörtüsü teklifi açıklaması: Önergemiz reddedildi! - Haberler
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener partisinin Ankara 3. Olağan İl Kongresinde konuştu

İYİ Parti lideri Akşener, Meclis'teki bütün siyasi partilerin evet oyu verebileceği, kadının lehine olacak, üç kelimenin, yanlışın düzeltildiği başörtüsüne ilişkin Anayasa değişikliği önergelerinin reddedildiğini belirterek, "Amaç üzüm yemek değil bağcı dövmekmiş" ifadelerini kullandı

İYİ Parti Lider Meral Akşener'den başörtüsü teklifi açıklaması: Önergemiz reddedildi! - Haberler
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AA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Ankara 3. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, İYİ Parti'nin kurulduğu günden bu yana hukuksuzluklara, haksızlıklara karşı çıktığını belirtti.

AA'da yer alan habere göre başörtüsüne ve başını örten kadınlara karşı salonda ve İYİ Parti çatısı altında bulunan hiç kimsenin bir tutum ve davranış içinde olmadığını ifade eden Akşener, "Kadınları ister dini inancı sebebiyle ister başka bir sebeple sorgulayamazsınız. Sizin buna böyle bakmanız lazımken Kılıçdaroğlu'nun attığı adımı pas olarak değerlendirip bunu gole çevireceğim diyorsanız yazıktır, ayıptır size. Siz bu ülkenin cumhurbaşkanısınız." diye konuştu.

Akşener, Cumhur İttifakı tarafından Meclis'e getirilen başörtüsüne ilişkin Anayasa değişikliği teklifinin özensiz hazırlandığını savundu.

Metindeki bazı ifadelerin değiştirilmesini istediklerini vurgulayan Akşener, "Başörtüsü filan değil, kadınların istismar edildiğini çok net gördük. Meclis'teki bütün siyasi partilerin evet oyu verebileceği, kadının lehine olacak üç kelimenin, yanlışın düzeltildiği önerge reddedildi. Amaç üzüm yemek değil bağcı dövmekmiş." ifadelerini kullandı.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakıldığını, bunun bir ahlaksızlık olduğunu söylediklerini belirten Akşener, cuma günü İsveç'teki İYİ Parti gönüllülerinin bu eylemi yapan kişiyi mahkemeye verdiğini dile getirdi.

Akşener, konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar taşıyacaklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"Biz üzerimize düşeni yaptık. Siyaset üstü bir mevzu bu. Türkiye'de yaşayan herkes bu eylemin karşısında. Dışişleri Bakanlığı ve AK Parti'nin bütün gücüyle bu konuda yardımcı olmasını beklersiniz, henüz tık yok. Bugün gelirken bir şey okudum. NATO Genel Sekreteri ve İsveç Dışişleri Bakanı açıklama yapmışlar, Temmuz ayına kadar İsveç NATO'ya girme talebini geri çekmiş. Bu benim kafamda Hollanda'yı akla getirdi. Portakallar kesilmişti, 2017 referandumunda böyle bir süreç olmuştu. İsveç kralına, dışişleri bakanına, NATO genel sekreterine sesleniyorum. İYİ Parti'nin olduğu yerde üç kağıt olmaz. Sayın Erdoğan'a kapı arkasından her şeyi yaptırabilirsiniz ama İYİ Parti ve Meral Akşener'e yaptıramazsınız."

Akşener, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin faillerinin henüz bulunamadığını hatırlattı.

Sinanların katledilmemesi için İYİ Parti'nin iktidar olmasının şart olduğunu belirten Akşener, "Onun için çok çalışacağız. İYİ Parti birinci parti çıkacak. Başbakan Meral dediğiniz de gerçekten inanıyorum. Çalışacağız, başaracağız." dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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