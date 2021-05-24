Akşener'den 'İkizdere' açıklaması 0:00 / 0:00

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptığı açıklamada, "İYİ Parti an itibariyle düzenli bir şekilde aylık periyotlarda yükselen bir siyasi parti. Dün görmezden gelinen İYİ Parti, bugün milletimizin dertlerini dinleyip o dertlere çözüm üreten bir konumdadır. Milletimiz bunu görüyor, dolayısıyla teveccüh artıyor." dedi.

Akşener sözlerine şöyle devam etti: "Benim Netanyahu ile ilgili ne söylediğim belli. Ama çarptırdılar. Ben anlayışla karşıladım biliyor musunuz. Çünkü Sedat Peker'in söyledikleri var. Şimdi nasıl cevap verecek arkadaşlar. Dolayısıyla hazır Meral Hanım bunu dedi, ki ne dediğim ortada sonuç itibariyle çarptıralım dediler. Çarptırılmanın Rize'deki boyutu iğrençti. Mesela biz İkizdere'deki esnaftan orada yaşayan insanların hiçbirinden bir saygısızlık bir çirkin tavır görmedik. Aynı şekilde Çayeli'nde de bir şey görmedik. 25-30 kişilik bir grup durduğu yerden bağırdı. Bu neyi gösteriyor. Bu cevap verilemeyen soruların ağırlığı altında ezilmenin tezahürü. O soruların cevaplarını vermeliler ki, vatandaşın dediklerini duyabilsinler. Ayrıca çıkan olaylarda küfür edenleri de mahkemeye vereceğiz."

Sedat Peker'in iddiaları ile ilgili sorulara da değinen Akşener, şöyle devam etti: "Şimdi bir aile meselesi olduğu için, aile meselesinde diyorlardır ki aile işlerini sokakta tartışmayalım. Biz de başlangıçta dedik ki bu ailenin arasına hiç girmeyelim. Fakat Kerim Çoraklık üzerinden söylenen çok vahim. Şimdi Sedat Peker bir şeyler iddia ediyor. Ama ortak bir şey var kokain. Yani uyuşturucu kaçakçılığı. İsimler söylüyor, olaylar söylüyor. Yerler söylüyor. Şimdi gelelim bize. Mesela benimle ilgili 2016'dan beri açık bir dosya var. Bir gizli ihbar mektubu üzerinden açılmış. Benim ifadem alınmadı. Avukatların bilgisi yok. O dosya 2016 ekiminden beri açık. Yahu arkadaş HTS kayıtlarına birçok şeye baktınız gelin artık benim ifademi alın. Yani ne demek istiyorum. Meral Akşener'in iftiraya uğradığı bir sistemde bir dosya açık. Ama isimli, cisimli, yerli iddialar var ve bu iddiaların çok vahim olduğu bir gerçek. AK Parti'nin içindeki pek çok aklı başında insan bu konuyla ilgili çalışma yapılması gerektiğini söylüyor. Onlardan birisi de Sayın Cemil Çiçek'tir. Ve Sayın Erdoğan da yani tek seçici olduğuna göre ey ahali diyecek yargıya, hadi bakalım yürüyün. Yahu bir savcı harekete geçirilmez mi."