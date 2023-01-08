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Haberler Gündem Politika İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den seçim açıklaması: Birinci parti çıkacağız - Güncel haberler
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin İstanbul 3. Olağan İl Kongresinde konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı'nın Millet İttifakı'nın adayı olacağını belirterek, "Ayrıca 2023 seçimlerinin birinci partisi de İYİ Parti olacak. Ama bunu nasıl sağlayacağız? Bunu, pazarlıklar sonunda sağlamayacağız. Elbette Başbakan Meral Akşener olacak ama İYİ Parti de birinci parti olacak" dedi. Kongreye katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yaptığı konuşmada, Millet İttifakı olarak birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi. İstanbul'un, ittifak için önemine değinen İmamoğlu, "2019'dan itibaren Türkiye'nin başına gelen en güzel şey Millet İttifakı. Millet İttifakı'nın yarattığı enerji, ortaya koyduğu o güzel sürecin en güçlü hissedildiği yer de iddiayla söylüyoruz ki İstanbul'dur " dedi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den seçim açıklaması: Birinci parti çıkacağız - Güncel haberler
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DHA

İYİ Parti İstanbul 3. Olağan İl Kongresi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti milletvekilleri ve delegelerin katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı.

AA'da yer alan habere göre Akşener, kongrede yaptığı konuşmada, partisinin yeni ama çok hızlı büyüyen ve ilkelerine sahip çıkan bir oluşum olduğunu söyledi.

Partisinin hak mücadelesi için aralıksız çalıştığını belirten Akşener, "Biz, hiçbir zaman var olan iktidara sırtımızı dayayıp, zorbalık yapmayanlarız. Biz, hiçbir zaman var olan güce, var olan otoriteye yılışıklık yapıp onun elini sıkıp, onun arkasına saklanıp garibin gurebanın kafasına balyoz indirenlerden olmadık. Biz, tam tersine o balyoz indiren eli tutup, o eli kıranlardanız. Biz kimiz? Biz bu milletin geleceğine kasteden her yanlışı ifade edip, o yanlışı durdurmak için kendinden vazgeçenleriz." diye konuştu.

Partisinin hedefleri doğrultusunda aklederek hareket ettiğini belirten Akşener, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu milletin uğruna canımızı verebildiğimiz gibi aynı zamanda milletimizin geleceğini, Türk milletinin, Türk devletinin varlığı, birliği için feragati an bile düşünmeden yerine getiren stratejik aklın sahipleriyiz. Bizim partimiz aynı zamanda, stratejik aklın ve stratejinin var olduğu bir yapıdır. "

Akşener bu nedenle Millet İttifakı'nı güçlü ve iyi bir oluşum olarak devam ettirmek istediklerini belirterek, "Ben İmamoğlu'nun hapis ve yasak cezasını duyduğumda koşa koşa İstanbul'a geldim ve orada bir konuşma yaptım. Dedim ki, ben Sayın Erdoğan giderken de buradaydım. Doğrudur. 28 Şubat döneminde, o zamanının güçlülerinin yanında olanlar vardı. O zaman da iki büklüm gezenler vardı, güçlülerin karşısında hazır olanlar vardı. Bu hazırun da ben de o zaman da bu haksızlığın karşısında durduk. "ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin de konuşan Akşener, "2023 seçimlerinde elbet göreceksiniz ki Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak. Ayrıca 2023 seçimlerinin birinci partisi de İYİ Parti olacak. Ama bunu nasıl sağlayacağız? Bunu, pazarlıklar sonunda sağlamayacağız. Elbette Başbakan Meral Akşener olacak ama İYİ Parti de birinci parti olacak. Çünkü biz helale, çünkü biz hakka, çünkü biz emeğe inanınız, çünkü biz emeğin sonucuna inanırız." dedi.

"MİLLET İTTİFAKI OLARAK BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da kongrede yaptığı konuşmada, Millet İttifakı olarak birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

İstanbul'un, ittifak için önemine değinen İmamoğlu, "2019'dan itibaren Türkiye'nin başına gelen en güzel şey Millet İttifakı. Millet İttifakı'nın yarattığı enerji, ortaya koyduğu o güzel sürecin en güçlü hissedildiği yer de iddiayla söylüyoruz ki İstanbul'dur. " dedi.

İmamoğlu, Millet İttifakı'nın elde ettiği başarılar ve sonrasındaki sürece de dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çok değerli anlar yaşadık. Çok güzel anlar yaşadık. Zorlukları yaşıyoruz. Yaşamaya devam edeceğiz. Ama biz sürecin her anını bilen ve o güzel anlara, o sıkıntılı anlara tedbirleriyle, coşkularıyla hazırlıklı olan bir ekibiz. Ama en büyük gücümüz milletin gücü. Ben, bu salonda adaylığımı ilan ederek yola çıkmıştım. Bugün tekrar o anları hatırladığımda meşakkatli 4 yılı aşkın bu süreçte Allah şahitliği, en büyük duam millete mahcup olmamaktır."

İmamoğlu, yeni seçilecek İYİ Parti İstanbul Genel Başkanına da başarılar diledi. Aday olmayacağının açıklayan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da 4 yıllık başkanlık süreci hakkında bilgi vererek, partisi için çalışmaya devam edeceğini söyledi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı için tek aday olan Coşkun Yıldırım da yeni görevi için heyecanlı olduğunu ve partisi için en iyi şekilde çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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