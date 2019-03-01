

Mahmut Acaröz'ün haberine göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Balıkesir Belediye başkan adaylarını tanıtmak üzere geldiği Balıkesir’de 45 yıl önce Bursa yatılı Kız Öğretmen Lisesi’nde kendisinden 1 yıl önce mezun olan ve yatılı okulda kendilerine ablalık yapan Esma Ermişler’i eşinin iş yerinde ziyaret etti.





"AĞLARIM ŞİMDİ"

Ermişler’in çiçekle karşıladığı Akşener, arkadaşının 45 yıl önceki fotoğrafları göstermesi ile ‘Ağlarım şimdi’ dedi. Akşener, Ermişler’in okulda kendilerine yardımcı olduğunu ve neler yapmaları gerektiği konusunda tavsiye verdiğini söyledi.



