Dövizde yaşanan dalgalanma nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, kurmayları ile biraraya gelip, ekonomik alanda atılması gereken adımlarla ilgili açıklamada bulundu.

Sadece ağustos ayında TL'nin % 32 oranında değer kaybettiğini ve 1603 TL olan asgari ücretin 325 dolardan 246 dolara gerilediğine dikkat çeken Akşener, şu önerilerde bulundu:

'ÖNLEMLER YERİNDE AMA YETERSİZ'

“İYİ Parti olarak, piyasalara likidite sağlamak açısından, Merkez Bankası ve BDDK’nın aldığı önlemlerin yerinde olduğunu, yetersiz kaldığını görüyoruz. Bu adımların, vakit geçirilmeden, orta vadeli plan, mali program ve strateji programıyla desteklenmesi gerekir.

'TARIM POLİTİKASI OLUŞTURULMALI'

Tarım Türkiye’nin en önemli kalemlerindendir. Yeni ekonomi programında ülkemizin tarımda yeniden kendine yeterli olacak şekilde üretim planlamasından başlayarak tüketime kadar olan zincirin her halkasını kapsayacak bütüncül bir tarım politikasının oluşturularak, tarımsal üretimde kullanılan tohum, tarım ilaçları ve kimyasallarıyla, giderek uluslararası piyasanın kontrolüne ve tekeline geçmektedir.. Üretimlerde yerli, GDO’suz ve hibrit olmayan eski tohumlara dönülmeli, gereksiz ilaç ve hormon kullanımından vazgeçilmelidir..

'VARLIK FONU'NUN VARLIĞI BÜTÇEYE ALINMALI'

Bütçe disiplininin yeniden tesis edilmesiyle, “Varlık Fonu” ve benzeri kurumlar tasfiye edilerek, varlıkları bütçe içine alınmalı, Sayıştay denetimine tabi kılınmalıdır. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında makam araçları, hizmet binaları ve diğer cari giderler gibi israfa ve yolsuzluğa yol açan verimsiz tüm harcamalara acilen son verilmesi gerekmektedir. Kamu özel sektör işbirliğiyle yapılan projelerde ve kamu ihalelerinde, sadece Türk Lirası kullanımına geçilmelidir..

AKŞENER'DEN MECLİS'TE TOPLANALIM ÇAĞRISI

Görüş ve önerimiz mahfuz kalmak kaydıyla, iktidarın tarifiyle, milli egemenliğimizi hedef alan bu ekonomik savaşa karşı, ben de, Milli Egemenliğimizin kalesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni, “Milli Ekonomi Gündemi”yle toplantıya davet ediyorum.

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