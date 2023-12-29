Akşener: İYİ Parti'yi, Türkiye'yi bölmeye kalkışanlara karşı durmak için kurduk İYİ P​​​​​​​arti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti'yi, Türkiye'yi bölmeye kalkışanlara karşı durmak, saygısızca konuşanların çenelerini kapatmak, ülkeye el uzatanların da ellerini kırmak için kurduklarını söyledi

Bir dizi programa katılmak üzere Aksaray'a gelen Akşener, Yeni Oto Sanayi esnafını ziyaret etti.

Daha sonra Aksaray Spor Salonu'nda partisinin Aksaray Teşkilat Buluşması'na katılan Akşener, burada yaptığı konuşmada, yerel seçimlerde kendilerini vatandaşın kantarına çıkarak tarttırmak istediklerini dile getirdi.

“İYİ PARTİ'Yİ, 'TÜRKİYE FERAHA ERSİN' DİYE KURDUK”

Türkiye'de gençlerin sorunları, kiraların ve vatandaşın alım gücünün düşmesinin konuşulmadığını savunan Akşener, şöyle devam etti:

"Partimizi kurmak için yola çıktığımızda pek çok şeye göğüs gerdik. Geri adım atmadık. 'Biz bu partiyi biri kazansın biri kaybetsin' diye mi kurduk. İYİ Parti'yi, 'Türkiye feraha ersin' diye kurduk. İYİ Parti'yi, Türkiye'yi bölmeye kalkışanlara karşı durmak, saygısızca konuşanların çenelerini kapatmak, ülkemize el uzatanların da ellerini kırmak için kurduk. Bunun için de her şeye göğüs gerdik."

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Akşener, 2023 genel seçimlerinde başarıyı yakalayamadıkları konusunda özeleştiride bulunduklarını ifade etti.

Türkiye'de emeklilerin maaşı, tarım ve hayvancılığın konuşulması gerektiğini ifade eden Akşener, buna rağmen sürekli İYİ Parti'nin konuşulduğunu öne sürdü.

Ak Akşener, "Ülkenin birçok sorunu var onlar konuşulmuyor, hep biz. Allah'ım biliyor ki biz başaracağız. Şok geçirecekler, hiç umulmayan bir büyükşehir de dahil olmak üzere birçok belediye kazanacağız." diye konuştu.

"İYİ PARTİ İNŞALLAH TÜRKİYE YAŞADIĞI SÜRECE YAŞAYACAK"

Akşener, partilerinin içerisine kadar uzanan ellerin olduğunu, o elleri parçalayacağını ifade etti.

Kendilerinin hiçbir partinin iç işlerine karışmadığını dile getiren Akşener, şunları kaydetti:

"CHP'nin kongresine karıştığım iddia edildi, tek bir kelime bile etmedim. Beni ve bizi ilgilendirmez, ayıptır, günahtır. Allah var, sopa ve dayak yedik, böyle olmamıştı. Böylesine aleni bir biçimde ilçe başkanlarımız, belediye meclis üyelerimizin istifaya zorlandığı ve ettirildiği bir dönem hiç yaşamadık. İnsanlar geçer gider, dürüstlük ve ahlak kalır. Ülkemiz, memleketimiz ebet müddet olduğu gibi partimiz de inşallah öyle olacak. Tüm adaylarımıza başarılar diliyorum, bahane kabulüm yoktur."

İYİ Parti'nin Aksaray Belediye Başkan Adayı Mustafa Tuğrul Karacaer ise seçilmesi halinde hayata geçireceği projelerini anlattı.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.