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Akşener: Kadınlarımızın huzuru, memleketimizin huzurudur

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabında yaptığı siyah beyaz fotoğraflı paylaşımda "Hiçbir kadınımızın gülüşünün, hayallerinin, ışığının solmasına müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı

Meral Akşener

Birbirinden ünlü isimler Instagram'da, artan kadına şiddet, istismar ve kadın cinayetlerine yönelik birlik mesajı veriyor. Siyah beyaz fotoğraflarını paylaşan kadınlar, "kadın güçlüdür" mesajını vermeyi hedefliyor. Özellikle Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle tepkiler çığ gibi büyüdü ve challenge accepted akımı bir kadın hareketine dönüştü. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medya hesabından kadına yönelik şiddetle ilgili olarak yaptığı paylaşıma #challangeaccepted ve #İstanbulSözleşmesiYaşatır hashtaglarını kullandı

CHALLENGE ACCEPTED AKIMI NE ANLAMA GELİYOR?

Özellikle pandemi nedeniyle evlerde kalınan süreçte kadına yönelik şiddet ve cinayetler arttı. Türkiye'de de var olan kadına yönelik şiddete bir tepki olaraksosyal medyada siyah beyaz fotoğraflar paylaşılmaya başlandı. Burada amaç kadınların birbirlerini desteklemek, birlik olduklarını hissettirmek ve "kadın güçlüdür" mesajını vermek.Akıma katılan kadınlar, sosyal medyada siyah beyaz fotoğrafını paylaşarak, #sisterhood, #womenempowerment, #womensupportingwomen etiketleriyle birlik mesajları yayınlıyor. Ayrıca fotoğrafı paylaşan kişi, fotoğrafın altına kadın arkadaşını da etiketleyerek, meydan okumaya davet ediyor. Etiketlenen kişi de hem siyah – beyaz fotoğrafını paylaşıyor, hem başka kadın arkadaşlarını etiketleyerek zincirleme olarak akıma katılım arttırılıyor.

MERAL AKŞENER'DEN SİYAH BEYAZ FOTOLU PAYLAŞIM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de kadına yönelik şiddete karşı yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Hiçbir kadınımızın gülüşünün, hayallerinin, ışığının solmasına müsaade etmeyeceğiz. Kadınlarımızın huzuru, memleketimizin huzurudur. Akşener paylaşımında #challangeaccepted ve #İstanbulSözleşmesiYaşatır hashtaglarını kullandı

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