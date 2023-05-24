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Haberler Gündem Politika Akşener: Kılıçdaroğlu'nun haram yemeyeceğine eminim
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Meral Akşener, Esenler'de vatandaşlara seslendi

Esenler'de vatandaşlarla bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu için destek istedi. Akşener, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun kul hakkına el uzatmayacağına, haram yemeyeceğine eminim ve kefilim. Hem FETÖ, hem PKK, hem Hizbullah gibi örgütlere 'terör örgütü' diyor, diyoruz. Masaya oturmayacağından eminim" dedi.

Akşener: Kılıçdaroğlu'nun haram yemeyeceğine eminim
DHA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ikinci turunda Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nda destek istemek için Esenler'de vatandaşlarla bir araya geldi. Burada vatandaşa seslenen Akşener, "Pazar günü bir seçime gidiyoruz. Bu seçim 2. tura kalan ve aradaki farkın, yani Millet İttifakı bileşenlerinin, Sayın Kılıçdaroğlu için ikna etmesi gereken seçmen sayısı 2 buçuk milyon. Yani büyük bir rakam değil. Sandığa gitmemiş insanların bir bölümünü ikna edeceğiz" diye konuştu.

"MESELE SAYIN ERDOĞAN MESELESİ DEĞİL, SİSTEM MESELESİ"

Akşener, "Gençler, analarınız, teyzeleriniz, amcalarınız, dayılarınız, yengeleriniz, enişteleriniz, babaanneleriniz, dedelerinizi ikna edeceksiniz. Her şeyi ortaya koyacaksınız ve Kemal Bey'e oy isteyeceksiniz. Hepi topu 2 buçuk milyon. Bu bir referandum gibi olacak. 0-0 başlanıyor ve pazar günü bu seçimi alacağız. Çünkü, mesele Sayın Erdoğan meselesi değil. Mesele, gerçekten bu sistem meselesi. 82 puan almış oğlun ya da kızın bu sistem nedeniyle mülakatta elenip komşunun 54 puan almış oğlu veya kızı atanıyorsa burada bir problem var demektir. Kaymakamların, belediye başkanlarının, rektörlerin, valilerin ve dekanların özel kalemine bir aylığına bir genç konulup bir ay sonra Türkiye'nin en prestijli makamlarına bu gençler atanıyorsa bu sistemde sorun var demektir. Gencecik çocuklar parasını tahmin edemeyeceğimiz pahalılıkta arabalara biniyor; buna karşılık senin çocukların iş bulamadan açlık sınırında yaşıyorsa bu sistemde bir problem var demektir" ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU'NUN HARAMA YEMEYECEĞİNE EMİNİM VE KEFİLİM"

Akşener, "Bu sistemin değişmesi için, hukukun üstünlüğü için, insanların birbiriyle kavgasının önüne geçmek için bu seçimde Sayın Kılıçdaroğlu'na hep birlikte bir oyumuzu vereceğiz. Bu sistemi değiştireceğiz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kul hakkına el uzatmayacağına, haram yemeyeceğine eminim ve kefilim. Hem FETÖ, hem PKK hem Hizbullah gibi örgütlere 'terör örgütü' diyor, diyoruz. Masaya oturmayacağından eminim. Bu ülkenin çocuklarının, gençlerinin rahat nefes alması için, bir oyunuzu mutlaka sandığa gidip ailenizle birlikte Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vermenizi sizden rica ediyorum. Aksi takdirde iftiralara, ayrımcılığa, şeffaflığın olmadığı kayırmacılığa, hırsızlığa, çalmaya, çaldırmaya devam edilir. Dolayısıyla da eziyeti çeken biz oluruz" şeklinde konuştu.

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