Akşener, partisince Yeni Çarşı'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta sadece yerel seçim gerçekleştirileceğini söyledi.



Bütün partilerin belediye başkan adaylarına başarı dileyen Akşener, 31 Mart'ta belediye başkanı, meclis üyesi, muhtar ve il genel meclisi üyelerinin seçileceğini, dolayısıyla adayların projeleri ve hizmet anlayışlarına bakılması gerektiğini dile getirdi.



Akşener, şöyle konuştu:"Hanımefendiler, aynı arkadaşlarınızla 41 Yasin'e, cuma dualarına, ramazanda mukabelelere gideceksiniz. Sakın gönül, kalp kırmayın, neticesinde bir belediye seçimi, birbirinizin yüzüne bakamayacak hale gelmeyin. Beylere sesleniyorum. Aynı camide saf tutacaksınız, aynı apartmanda karşılıklı oturuyorsunuz, oturacaksınız, akrabalarınızla, dostlarınızla, ahbaplarınızla gönül kırmayın. Ertesi gün 1 Nisan'dan sonra hayat devam edecek, birbirinizin yüzüne bakacaksınız".



"EKONOMİ BERBAT, İŞSİZLİK HAD SAFHADA"



Seçim çalışmalarında sert bir dil kullanıldığını belirten Akşener, "Sert dil ne diye soracak olursanız, ekonomi berbat, işsizlik had safhada, tarım çöktü, EYT'lilerin durumu kötü, işsiz gençler umutsuz halde, çiftçinin durumu rezalet. Bunları konuşturmamak için bu sert dil her gün artarak devam ediyor." ifadelerini kullandı.



Akşener, konuşmasını şöyle tamamladı:"Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) durumunu Meclis'e getirdik. Çiftçi 6-6,5 liraya mazot kullanıyor ama maalesef yatlar ÖTV'siz kullanıyor. Bütün bunlara baktığınız zaman tarımda üreten bir Türkiye'nin, 4 yıllık üniversite mezunu olup iş bulamadığı için mutsuz olan çocukların, üreten belediyeciliğe, üreten Türkiye'ye ihtiyacı var. Bunun yapılabilmesi için 31 Mart'ta Niğde'de kulağı çekeceksiniz. Kadınlara sesleniyorum, anne terliğini atabilirsiniz."Öte yandan, Akşener, miting öncesi Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret ederek dua okudu, şehidin ağabeyi Doğan Halisdemir ile sohbet etti.Akşener, daha sonra Bor ilçesindeki Belediye Caddesi'nde yürüyerek vatandaşları selamladı.