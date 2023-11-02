Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Akşener: Yerel seçimlere hür ve müstakil şekilde gireceğiz

        Akşener: Yerel seçimlere hür ve müstakil şekilde gireceğiz

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İki yumruk arasında sıkışmış milletimizi bu işten kurtarmak için, üçüncü bir seçenek ortaya koymak için, yerel seçimlere İYİ Parti olarak hür ve müstakil şekilde gireceğiz. Milletimizden bizi değerlendirmesini istiyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 19:15 Güncelleme: 02.11.2023 - 19:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akşener: Yerel seçimlere hür ve müstakil şekilde gireceğiz
        ABONE OL
        ABONE OL

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara´nın Etimesgut ilçesinde partisinin yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. Akşener, zengin- fakir ayrımının devlet eliyle eşitlendiği bir sürecin ortadan kalktığını söyleyerek, "Ne zaman saray yaparsınız aynı şey olur. Bir tarafta aşırı israf, bir tarafta aşırı harcama. Bir tarafta zengin çocuklarının tavırları, bir tarafta da hem üniversite okuyan hem de sanayide çalışan gençler. Okula gidemeyen çocuklar ve solucanlı, böcekli yemek çıkan KYK yurtları. Bakın, dün söyledik bugün de söylüyorum; Gayretullaha dokunur, böyle bir şey olmaz. Dolayısıyla buradan, sizin aranızdan gençlerimiz adına, bu ülkeyi yöneten Sayın Erdoğan ve arkadaşlarına sesleniyorum; birinci önceliğiniz eğitimi kalkındırmak olmalıdır. İkinci önceliğiniz ekonomiyi düzeltmek olmalıdır. Üçüncüsü ise gençlerin karnını doyurmak, onlara istihdam yaratmak, umutlarını tekrar canlı tutmak olmalıdır. `Defolup giderseniz gidin´ denmemelidir" diye konuştu.

        "ALLAH, ATATÜRK'TEN BİN KERE RAZI OLSUN"

        Cumhuriyet´in insanlara fırsat eşitliği tanıyan bir sistem olduğunu belirten Akşener, "Şurada duran adam benim ki, kocam. Zengin bir ailenin oğlu kolej mezunu; ama burada hitap eden benim. Niye? Çünkü o eğitim bana bunu sağladı. Küçük memurun kızı Meral, burada size hitap ediyor. İşte Cumhuriyet buydu. Hem bir kadın hem de köyde doğmuş bir kız çocuğu olarak söylüyorum. O okulları kazanma şansını bana bu Cumhuriyet verdi. Allah Atatürk'ten bin kere razı olsun. Allah, Cumhuriyet´i kuranlardan bin kere razı olsun. Ama bugün Sayın Erdoğan ve arkadaşları maalesef bütün eğitimle ortaya konulan fırsat eşitliğini kaybettirdi. Torunumun şansı benden düşük. Senin çocuğunun şansı senden düşük. Dolayısıyla beslenemeyen, okullarda doğru dürüst sonuçlar alamayan, mezun olduktan sonra torpili olmadığı için mülakatta harcanan bu gençlerin ahı, başta Sayın Erdoğan seni, sonra hepimizi çarpar" ifadelerini kullandı.

        "REKABET SİZİN LEHİNİZE İŞLEYECEK"

        Akşener, ülkeyi yönetenlerin akıllarını başlarına almaları gerektiğini ifade ederek, "Onun için, iki yumruk arasında sıkışmış milletimizi bu işten kurtarmak için, üçüncü bir seçenek ortaya koymak için, yerel seçimlere İYİ Parti olarak hür ve müstakil şekilde gireceğiz. Milletimizden bizi değerlendirmesini istiyoruz. Ve nasıl EYT'lilerin çözümünde bizim sözümüz dinlendiyse, yarın emeklilerin de sözünün dinlenebilmesi için, o rekabetin ortaya konması lazım. Biz, sizden oy istiyoruz. Göreceksiniz ki rekabet sizin lehinize işleyecek" dedi.

        Akşener, konuşmasının ardından parti binasının açılışını gerçekleştirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Polat çiftinin araçları havadan görüntülendi!
        Polat çiftinin araçları havadan görüntülendi!
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        İsrail'den Cibaliye ve Bureij'e saldırı
        İsrail'den Cibaliye ve Bureij'e saldırı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ailenin tek çocuğuydu! 16 yaşındaki Melike'yi kaybettik!
        Ailenin tek çocuğuydu! 16 yaşındaki Melike'yi kaybettik!
        Yabancı yatırımcının beklentisi ne?
        Yabancı yatırımcının beklentisi ne?
        "İnsanlar acı çekiyor"
        "İnsanlar acı çekiyor"
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi
        KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi
        Turda aşk başkadır
        Turda aşk başkadır
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?