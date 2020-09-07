Aksigorta’nın ADA’sı çağrı merkezinde sesli destek vermeye başladı

AA

Aksigorta'dan yapılan açıklamaya göre, dijitalleşme stratejileri doğrultusunda Nisan 2018’de sigorta sektörünün ilk yapay zekâ uygulaması ADA’yı hayata geçiren Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, dijital dönüşüme olan yatırımlarını sürdürüyor.

ADA ile 2 yılda 3 milyon başarılı işlem gerçekleştirirken aynı zamanda müşteri deneyimini dijitalleştiren Aksigorta, şimdi de ADA’nın çağrı merkezinde sesli destek vermesini sağladı.

Sesli destek hizmetinin başlamasıyla birlikte artık Aksigorta müşterileri, "444 27 27" numaralı çağrı merkezini aradıklarında değişen dosya durumları, ödeme tarihi, ödeme tutarı gibi hasar dosyaları hakkında son durumu 7 gün 24 saat boyunca ADA’dan öğrenebilecekler.