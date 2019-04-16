- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Gaziantep'te çocukluğundan beri merak duyduğu aksiyon figürlü oyuncakları 7 yıl önce biriktirmeye başlayan Orhan Akol, koleksiyon oluşturdu. Koleksiyonundaki oyuncaklara çektiği fotoğraflarla da adeta "hayat veren" Akol, bunları sosyal medyada paylaşarak geniş kitlelere ulaşmaya başladı.
KOLEKSİYONDA ÇOCUKLUĞUNDAN KALMA OYUNCAKLAR DA VAR
AA'nın haberine göre, koleksiyoner Akol, çocukluğundan bu yana aksiyon figürlü oyuncaklara yoğun ilgi duyduğunu söyledi. Koleksiyonunun içerisinde çocukluğundan kalma oyuncakların da olduğunu belirten Akol, "Bu işe bu kadar merak salmadan önce oyuncaklarımın bazılarını çocuklara hediye ettim. Aslında daha fazlaydı ama şu an çocukluğumdan 3-5 parça oyuncak kaldı. Koleksiyonumda çocukluğumdan daha fazla şey olsun isterdim ama kendimi bu kadar geliştireceğimi düşünmemiştim" dedi.
Akol, merakını koleksiyon haline getirmeye 7 yıl önce başladığını anlatarak, şöyle konuştu, "2012 yılında internette gezinirken 'Assassin's Creed' isimli oyuncak figürüne rastladım. O zamanlar dijital ortamda oynadığım bir oyunun karakteriydi kendisi. Kendi çocukluğumu düşünüp bizim zamanımızda bu kadar güzel oyuncakların olmadığını hatırladım. Koleksiyon bu şekilde başladı ve bugünlere kadar geldik. Şu an Amerika ve Avrupa'dan bulduğum figürlerin siparişini verip koleksiyonuma dahil ediyorum".
FİGÜRLERİN İKİNCİ EL FİYATI 70 BİN LİRA
Japonya, Kanada, Almanya ve İngiltere'den gelen oyuncak figür sayısının şu an 270 civarına ulaştığını aktaran Akol, bu figürlerin ikinci el fiyatının ise 70 bin lira civarında olduğunu kaydetti.
Akyol, oyuncak koleksiyonunu geliştirdikten sonra elindeki figürlere "hayat verebilmek" adına fotoğraf çekmeye başladığını dile getirerek, şöyle konuştu, "Küçük küçük oyuncaklarımın fotoğrafını çekmeye başladım. Bu merak ilk etapta cep telefonlarıyla oldu ama araştırdığımda 'toy photography' adı altında oyuncak fotoğrafçılığıyla karşılaştım. Sonra fotoğraf konusunda biraz yatırım yapıp odamda küçük bir stüdyo kurdum. Cep telefonuyla başlayan fotoğraf işi ise şimdi profesyonel kameralara evrildi".
ÇOCUKLUĞUMUZUN KAHRAMANI...
Çektiği fotoğrafları sosyal medya platformu Instagram'da paylaşmaya başladığını aktaran Akol, şunları kaydetti, "Fotoğraflarım beğenildikçe beni çok mutlu ediyor ama benim bu oyuncak koleksiyonu ve oyuncak fotoğrafçılığı işine başladığımdan bu yana unutamadığım iki olay oldu. Birinde bir oyuncak markası, çektiğim fotoğrafı izin alarak kendi resmi hesabında paylaştı. Diğeri ise benim için daha anlamlı. Rocky filminde 'Apollo Creed' karakterini canlandıran Carl Weathers, fotoğrafımı beğenmişti. Çocukluğumuzda onları izleyerek büyümüştük. Çocukluğumuzun kahramanına bir şekilde hobimiz aracılığıyla ulaşmış olduk. Benim bu alandaki en keyifli anlarımdan birisiydi".
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.