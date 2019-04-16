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ÇOCUKLUĞUMUZUN KAHRAMANI...

Çektiği fotoğrafları sosyal medya platformu Instagram'da paylaşmaya başladığını aktaran Akol, şunları kaydetti, "Fotoğraflarım beğenildikçe beni çok mutlu ediyor ama benim bu oyuncak koleksiyonu ve oyuncak fotoğrafçılığı işine başladığımdan bu yana unutamadığım iki olay oldu. Birinde bir oyuncak markası, çektiğim fotoğrafı izin alarak kendi resmi hesabında paylaştı. Diğeri ise benim için daha anlamlı. Rocky filminde 'Apollo Creed' karakterini canlandıran Carl Weathers, fotoğrafımı beğenmişti. Çocukluğumuzda onları izleyerek büyümüştük. Çocukluğumuzun kahramanına bir şekilde hobimiz aracılığıyla ulaşmış olduk. Benim bu alandaki en keyifli anlarımdan birisiydi".