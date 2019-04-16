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Aksiyon figürlü oyuncaklarla koleksiyon oluşturdu

Giriş: 16.04.2019 - 11:15 | Güncelleme:  AA

Gaziantep'te çocukluğundan beri merak duyduğu aksiyon filmlerinin kahramanlarının oyuncaklarını biriktiren Akol, piyasa değeri 70 bin lirayı bulan 270 parçalık koleksiyon oluşturdu

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    Gaziantep'te çocukluğundan beri merak duyduğu aksiyon figürlü oyuncakları 7 yıl önce biriktirmeye başlayan Orhan Akol, koleksiyon oluşturdu. Koleksiyonundaki oyuncaklara çektiği fotoğraflarla da adeta "hayat veren" Akol, bunları sosyal medyada paylaşarak geniş kitlelere ulaşmaya başladı.

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    KOLEKSİYONDA ÇOCUKLUĞUNDAN KALMA OYUNCAKLAR DA VAR

    AA'nın haberine göre, koleksiyoner Akol, çocukluğundan bu yana aksiyon figürlü oyuncaklara yoğun ilgi duyduğunu söyledi. Koleksiyonunun içerisinde çocukluğundan kalma oyuncakların da olduğunu belirten Akol, "Bu işe bu kadar merak salmadan önce oyuncaklarımın bazılarını çocuklara hediye ettim. Aslında daha fazlaydı ama şu an çocukluğumdan 3-5 parça oyuncak kaldı. Koleksiyonumda çocukluğumdan daha fazla şey olsun isterdim ama kendimi bu kadar geliştireceğimi düşünmemiştim" dedi.

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    Akol, merakını koleksiyon haline getirmeye 7 yıl önce başladığını anlatarak, şöyle konuştu, "2012 yılında internette gezinirken 'Assassin's Creed' isimli oyuncak figürüne rastladım. O zamanlar dijital ortamda oynadığım bir oyunun karakteriydi kendisi. Kendi çocukluğumu düşünüp bizim zamanımızda bu kadar güzel oyuncakların olmadığını hatırladım. Koleksiyon bu şekilde başladı ve bugünlere kadar geldik. Şu an Amerika ve Avrupa'dan bulduğum figürlerin siparişini verip koleksiyonuma dahil ediyorum".

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    FİGÜRLERİN İKİNCİ EL FİYATI 70 BİN LİRA

    Japonya, Kanada, Almanya ve İngiltere'den gelen oyuncak figür sayısının şu an 270 civarına ulaştığını aktaran Akol, bu figürlerin ikinci el fiyatının ise 70 bin lira civarında olduğunu kaydetti.

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    Akyol, oyuncak koleksiyonunu geliştirdikten sonra elindeki figürlere "hayat verebilmek" adına fotoğraf çekmeye başladığını dile getirerek, şöyle konuştu, "Küçük küçük oyuncaklarımın fotoğrafını çekmeye başladım. Bu merak ilk etapta cep telefonlarıyla oldu ama araştırdığımda 'toy photography' adı altında oyuncak fotoğrafçılığıyla karşılaştım. Sonra fotoğraf konusunda biraz yatırım yapıp odamda küçük bir stüdyo kurdum. Cep telefonuyla başlayan fotoğraf işi ise şimdi profesyonel kameralara evrildi".

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    ÇOCUKLUĞUMUZUN KAHRAMANI...

    Çektiği fotoğrafları sosyal medya platformu Instagram'da paylaşmaya başladığını aktaran Akol, şunları kaydetti, "Fotoğraflarım beğenildikçe beni çok mutlu ediyor ama benim bu oyuncak koleksiyonu ve oyuncak fotoğrafçılığı işine başladığımdan bu yana unutamadığım iki olay oldu. Birinde bir oyuncak markası, çektiğim fotoğrafı izin alarak kendi resmi hesabında paylaştı. Diğeri ise benim için daha anlamlı. Rocky filminde 'Apollo Creed' karakterini canlandıran Carl Weathers, fotoğrafımı beğenmişti. Çocukluğumuzda onları izleyerek büyümüştük. Çocukluğumuzun kahramanına bir şekilde hobimiz aracılığıyla ulaşmış olduk. Benim bu alandaki en keyifli anlarımdan birisiydi".

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