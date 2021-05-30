Usta oyuncu Gavin MacLeod, 90 yaşında hayatını kaybetti. Üvey kızı Stephanie Steele Zalin, MacLeod’un cumartesi günü erken saatlerde California, Palm Desert’daki evinde hayatını kaybettiğini söyledi. Zalin, MacLeod’un sağlığıyla ilgili bir sorun yaşamadığını belirtirken ünlü oyuncunun yaşı nedeniyle ölmüş olabileceğini söyledi.

Asıl adı Allan See olan MacLeod, ilk adını bir Fransız filminde rol aldıktan sonra onu New York’ta Ithaca Koleji’nde oyunculuk kariyerine devam etmesi için teşvik eden drama öğretmeninden aldı. Üniversiteden sonra A Hatful of Rain ve pek çok Broadway oyununda ve I Want to Live gibi filmlerde yardımcı oyuncu oldu.