İzmir’de akülü tekerlekli sandalye ile geldiği marketten yüklü miktarda ürün çalan şüphelinin hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızın tekerlekli sandalyeden kalkıp yürümesi dikkat çekti. İzmir’in Buca ilçesinde bir marketten yapılan hırsızlık, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

ÜRÜNLERİ ÇUVALA KOYDU, ARACA YÜKLEYİP KAÇTI

İHA'da yer alan habere göre, sabah saatlerinde Menderes Caddesi'ndeki markete gelen iş yeri sahibi R.B., yaklaşık 40 bin lira tutarındaki ürünlerin çalındığını fark ederek polise başvurdu. Güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde akülü tekerlekli sandalye ile markete gelen bir kişinin ayağa kalkarak soygunu gerçekleştirdiği belirlendi. Görüntülerde hırsızlık zanlısının çaldığı ürünleri çuvala koyup araca yükleyerek kaçması da yer aldı. Polis, hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlenen zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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