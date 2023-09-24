Aküsü biten araca traktörden takviye yapmaya çalışan kadın traktörün altında kaldı Burdur'un Tefenni ilçesi Ece köyü yolu Karabedel mevkiinde aküsü bittiği için aracına traktörden takviye yapmak isteyen Suna Demir dengesini kaybedince hayatını kaybetti

Burdur’un Tefenni ilçesinde çalışır vaziyetteki traktörün vitesine ayağı çarpınca bir anda hareket eden traktörden düşerek lastiğin altında sürüklenen kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

BAHÇE İŞLERİ BİTTİKTEN SONRA Olay Burdur’un Tefenni ilçesi Ece köyü yolu Karabedel mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Suna Demir(65) ve kocası Türkay Demir, Karabedel mevkiinde bulunan bahçelerine çalışmaya gitti. Bahçe de işleri bittikten sonra pikaplarına binen çift pikabın aküsü bittiği için traktörden Bakü takviyesi yapmak istediler.

REKLAM ARAÇLARININ AKÜSÜ BİTİNCE Traktörü pikabın önüne çekerek takviye kablolarıyla akü takviyesi yapan Suna Demir daha sonra çalışır vaziyetteki traktörde yanlışlıkla ayağı vitese değince traktör bir anda harekete geçip pikabın tamponunun üzerine çıktı. Dengesini kaybeden Suna Demir traktörden düşerek pikap ile traktör arasına sıkıştı. Traktörün pikabın üzerinden yere inmesiyle traktör tekerinin altında kalan Suna Demir sürüklenmeye başladı. Eşi Türkay Demir hemen traktörün peşinden koşup durdursa da talihsiz kadın kanlar içinde yerde kaldı.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ Eşinin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Suna Demir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Suna Demir’in cenazesi savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında Tefenni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.