Al Ahly - ES Tunis rakamlar

CAF Şampiyonlar Ligi Final maçında Al Ahly ile ES Tunis, 02 Kasım 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 22:00. Al Ahly, son 2 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. ES Tunis, son 2 maçında 1 galibiyet, 1 beraberliklik performans sergiledi.

İddaa'dan 211 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Al Ahly kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, ES Tunis sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Al Ahly son hafta oynanan KCCA maçında 0-0 berabere kaldı.

ES Tunis, Township Rollers karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Al Ahly, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda aldı. Al Ahly, kendi sahasında 0 gol attı, 0 gol yedi.

ES Tunis ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde le sahadan ayrıldı. ES Tunis, 0 gol atarken 0 gol yedi.

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