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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Al Bayt Stadı çevresinde 2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı başladı

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçına saatler kala heyecan giderek artarken, stat çevresi de renkli görüntülere sahne oldu.

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  • Al Bayt Stadı çevresinde 2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı başladı

    Dünya futbolunun en büyük organizasyonu 22. Dünya Kupası, başkent Doha'nın kuzeyindeki 60 bin kişilik Al Bayt Stadı'nda, Katar ile Ekvador arasında oynanacak açılış maçıyla başlıyor.
  • Al Bayt Stadı çevresinde 2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı başladı

    Bölgedeki halk tarafından yüzyıllardır kullanılan "bayt al sha'ar" çadırlarından esinlenilerek tasarlanan stat, çadırların ip detaylarının bile yansıtıldığı sıra dışı bir görünüme sahip.
  • Al Bayt Stadı çevresinde 2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı başladı

    Açılış maçı için stada gelen futbolseverleri ve basın mensuplarını protokol yolunda konuşlanan develer ve atlı birlikler karşıladı.
  • Al Bayt Stadı çevresinde 2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı başladı

    Stada erken saatlerde gelen Katar ve Ekvador formaları giymiş çok sayıda taraftar, ülkelerinin bayraklarıyla maç saatini beklemeye başladı.
  • Al Bayt Stadı çevresinde 2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı başladı

    Futbolseverler protokol kapısının önünde geleneksel Arap müziği ve dans gösterisini izleyerek keyifli vakit geçirirken, Dünya Kupası ve futbol topuyla renkli görüntüler veren animatörlerle fotoğraf çektirdi.
  • Al Bayt Stadı çevresinde 2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı başladı

    İşte Katar'dan renkli görüntüler...
  • Al Bayt Stadı çevresinde 2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı başladı
  • Al Bayt Stadı çevresinde 2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı başladı
  • Al Bayt Stadı çevresinde 2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı başladı
  • Al Bayt Stadı çevresinde 2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı başladı
  • Al Bayt Stadı çevresinde 2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı başladı
  • Al Bayt Stadı çevresinde 2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı başladı
  • Al Bayt Stadı çevresinde 2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı başladı
  • Al Bayt Stadı çevresinde 2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı başladı
  • Al Bayt Stadı çevresinde 2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı başladı
  • Al Bayt Stadı çevresinde 2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı başladı
  • Al Bayt Stadı çevresinde 2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı başladı
  • Al Bayt Stadı çevresinde 2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı başladı
  • Al Bayt Stadı çevresinde 2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı başladı
  • Al Bayt Stadı çevresinde 2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı başladı
  • Al Bayt Stadı çevresinde 2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı başladı
  • Al Bayt Stadı çevresinde 2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı başladı
  • Al Bayt Stadı çevresinde 2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı başladı
  • Al Bayt Stadı çevresinde 2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı başladı
  • Al Bayt Stadı çevresinde 2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı başladı
  • Al Bayt Stadı çevresinde 2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı başladı

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