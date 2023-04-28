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Al Nassr Başkanı, Cristiano Ronaldo'dan dolayı istifa etti!

Arabistan medyasındaki bir habere göre Al Nassr Başkanı, Cristiano Ronaldo transferinin başarısız olmasından dolayı istifa etti

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Al Nassr Başkanı, Cristiano Ronaldo'dan dolayı istifa etti!

    İstifa eden başkan, Ronaldo'nun Al Nassr'a transfer edilmesinde büyük rol oynamıştı.
  • Al Nassr Başkanı, Cristiano Ronaldo'dan dolayı istifa etti!

    ''DOLANDIRILDIM''

    ArabiaNews50'ye açıklamalarda bulunan Al-Muammar, "Hayatımda yalnızca iki kez dolandırıldım. İlki, üç sıra kebap istediğimde yalnızca iki sıra gönderdikleri gündü. İkincisi, Cristiano Ronaldo ile sözleşme imzaladığım gündü" dedi.
  • Al Nassr Başkanı, Cristiano Ronaldo'dan dolayı istifa etti!

    Raporda, Al-Muammer'in istifa mektubunu Spor Bakanlığı'na sunduğu ve kulüpteki mevcut yönetim kurulunun feshedileceği iddia ediliyor. Sezon bitmeden yeni bir yönetim kurulu ve başkan, göreve başlayabilir.
  • Al Nassr Başkanı, Cristiano Ronaldo'dan dolayı istifa etti!

    Al Nassr Teknik Direktörü Rudi Garcia ise geçen haftalarda istifa etmişti.
  • Al Nassr Başkanı, Cristiano Ronaldo'dan dolayı istifa etti!

    SUUDİ ARABİSTAN KABUSU SÜRÜYOR!

    Cristiano Ronaldo transferinden sonra Al-Nassr; Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası'ndan, Suudi Süper Kupası'ndan, Suudi Kral Kupası'ndan, Riyad Süper Kupası'ndan elendi. Ayrıca Suudi Ligi'nde artık lider değil.
  • Al Nassr Başkanı, Cristiano Ronaldo'dan dolayı istifa etti!

    SON DÖNEMDE SİNİRLİ HALİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

    Portekizli yıldız futbolcu, son dönemde yeşil sahadaki agresif ve sinirli tavırlarıyla da dikkat çekiyor.
  • Al Nassr Başkanı, Cristiano Ronaldo'dan dolayı istifa etti!

    Son maçlarda skora katkı sağlayaman Portekizli yıldızın, güncel sezonda Al Nassr formasıyla 14 maçta 11 gol 2 asistlik performansı bulunuyor.
  • Al Nassr Başkanı, Cristiano Ronaldo'dan dolayı istifa etti!
  • Al Nassr Başkanı, Cristiano Ronaldo'dan dolayı istifa etti!

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