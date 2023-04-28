''DOLANDIRILDIM''

ArabiaNews50'ye açıklamalarda bulunan Al-Muammar, "Hayatımda yalnızca iki kez dolandırıldım. İlki, üç sıra kebap istediğimde yalnızca iki sıra gönderdikleri gündü. İkincisi, Cristiano Ronaldo ile sözleşme imzaladığım gündü" dedi.