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        Haberler Spor Futbol Al Nassr'da Pioli dönemi - Futbol Haberleri

        Al Nassr'da Pioli dönemi

        Suudi Arabistan'ın güçlü ekiplerinden Al Nassr, teknik direktörlük koltuğuna Stefano Pioli'yi getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2024 - 19:31 Güncelleme: 18.09.2024 - 19:31
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        Al Nassr'da Pioli dönemi!
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        İtalyan çalıştırıcı Stefano Pioli'nin yeni adresi Suudi Arabistan oldu.

        Luis Castro ile yollarını ayıran Al Nassr, teknik direktörlük koltuğuna Stefano Pioli'nin getirildiğini açıkladı.

        Pioli, son olarak Milan'ı çalıştırmış ve sezonun sona ermesiyle birlikte İtalyan ekibindeki görevinden ayrılmıştı.

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