Al Nassr'da Pioli dönemi
Suudi Arabistan'ın güçlü ekiplerinden Al Nassr, teknik direktörlük koltuğuna Stefano Pioli'yi getirdi.
Giriş: 18.09.2024 - 19:31 Güncelleme: 18.09.2024 - 19:31
İtalyan çalıştırıcı Stefano Pioli'nin yeni adresi Suudi Arabistan oldu.
Luis Castro ile yollarını ayıran Al Nassr, teknik direktörlük koltuğuna Stefano Pioli'nin getirildiğini açıkladı.
Pioli, son olarak Milan'ı çalıştırmış ve sezonun sona ermesiyle birlikte İtalyan ekibindeki görevinden ayrılmıştı.
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