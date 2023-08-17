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        Haberler Spor Futbol İngiltere Al Nassr, Laporte için Manchester City ile anlaştı - Futbol Haberleri

        Al Nassr, Laporte için Manchester City ile anlaştı

        Bu sene transfer sezonuna damga vuran Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr, Manchester City'den İspanyol defans Aymeric Laporte transferini bitirmeye çok yaklaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2023 - 15:23
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        Suudiler bir transfer daha yapıyor!
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        İspanyol defans oyuncusu Aymeric Laporte için kulübü ile anlaşma sağlan Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr, Aymeric Laporte'nin kararını bekliyor. Oyuncu tarafı ile görüşmeler tüm hızıyla sürerken Di Marzio'nun haberine göre bu transferin olma ihtimali oldukça yüksek.

        Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr, bu transferi de bitirmek için gün sayıyor. Başka bir iddaa ise The Sun gazetesinden geldi. Aymeric Laporte'nin teklifi bekletmesinin sebebi olarak Real Madrid'i gösterdi.Geçtiğimiz günlerde Eder Militao'dan gelen sakatlık haberi ile sarsılan İspanyol devinden haber beklediği belirtildi. 29 yaşındaki sol ayaklı stoperin vereceği karar merak konusu oldu.

        2017-2018 sezonunda Athletic Bilbao'dan Manchester City'e transfer olan İspanyol savunmacı için City , 65 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Laporte'nin sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

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