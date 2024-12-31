Al Shabab'ta Fatih Terim çılgınlığı!

Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, teknik direktörlük görevi için getirdiği Fatih Terim adına dikkat çeken bir organizasyon gerçekleştirecek.

Taraftarın yoğun ilgisini ve takım için umut beslediği günleri avantaj olarak gören Al Shabab yönetimi, 6 Ocak'taki Al Fayha maçı için stada gelecek olan taraftarlara çekilişle ödül dağıtacak.