Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Al Shabab'ta Fatih Terim çılgınlığı - Futbol Haberleri

        Al Shabab'ta Fatih Terim çılgınlığı

        Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, teknik direktör Fatih Terim'in gelişini fırsata çevirmek istiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 12:08 Güncelleme: 31.12.2024 - 12:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Al Shabab'ta Fatih Terim çılgınlığı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, teknik direktörlük görevi için getirdiği Fatih Terim adına dikkat çeken bir organizasyon gerçekleştirecek.

        Taraftarın yoğun ilgisini ve takım için umut beslediği günleri avantaj olarak gören Al Shabab yönetimi, 6 Ocak'taki Al Fayha maçı için stada gelecek olan taraftarlara çekilişle ödül dağıtacak.

        TERİM İLE TANIŞMA FIRSATI

        Siyah beyazlılar daha çok taraftarı maçlara çekmek için çekiliş yapma kararı aldı.Yönetimin yapacağı çekilişin ödülleri ise şu şekilde:

        -1 Araba

        -3 adet telefon

        -2 adet tablet

        -"İmparator Fatih Terim" imzalı 20 forma

        -Fatih Terim ve futbolcularla tanışmak, kulüp müzesinde gezebilmek için 20 adet bilet

        Teknik direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Suudi Arabistan Ligi'nde 23 puanla 6. sırada bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski karısını üzerine benzin döküp yaktı!
        Eski karısını üzerine benzin döküp yaktı!
        Yılbaşında kalp tsunamisine dikkat!
        Yılbaşında kalp tsunamisine dikkat!
        14 gündür haber yok! Türk mühendis kayıp!
        14 gündür haber yok! Türk mühendis kayıp!
        Taliban'dan kadınlara "pencere" yasağı
        Taliban'dan kadınlara "pencere" yasağı
        2024'te en çok değer kazanan Süper Lig futbolcuları!
        2024'te en çok değer kazanan Süper Lig futbolcuları!
        Akaryakıtta ÖTV artışı yüzde 6 ile sınırlandırıldı
        Akaryakıtta ÖTV artışı yüzde 6 ile sınırlandırıldı
        Transfer çıkmaza girdi!
        Transfer çıkmaza girdi!
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
        Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        Dakika dakika Güney Kore'deki uçak kazası anları
        Dakika dakika Güney Kore'deki uçak kazası anları
        "Daha büyük dertleri var kadınların"
        "Daha büyük dertleri var kadınların"
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’ün en iyi 20 filmi
        Milli Takım'ın altın yılı: 2024!
        Milli Takım'ın altın yılı: 2024!
        Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!
        Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!
        Emanetler geri alındı
        Emanetler geri alındı
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        Gündelikçi sigortası zamlandı
        Gündelikçi sigortası zamlandı
        AI ve geleceğin sosyal politikaları
        AI ve geleceğin sosyal politikaları