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Ala Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu nedir? İşte Ala Suresi anlamı

Ala Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 87. suresi olup 19 ayetten oluşuyor. Mekke'de indirildiğine inanılan 8. suredir. İşte Ala Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu

Ala Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu nedir? İşte Ala Suresi anlamı

Ala Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu nasıl? Ala Suresi anlamı ve fazileti nedir? Merak ediliyor. İsmini ilk ayette geçen ve 'yüce' anlamına gelen el-A'la kelimesinden alan Ala, Allah'ın 99 isminden biridir.

ALA SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

1.Sebbihısme rabbikel'a'la.
2.Elleziy haleka fesevva.
3.Velleziy kaddere feheda.
4.Velleziy ahrecelmer'a.
5.Fece'alehu ğusaen ahva.
6.Senukriüke fela tensa.
7.İlla ma şaallahü innehu ya'lemülcehre ve ma yahfa.
8.Ve nüyessirüke lilyüsra.
9.Fezekkir in nefe'atizzikra.
10.Seyezzekkerü men yahşa.
11.Ve yetecennebühel'eşka.
12.Elleziy yaslennarelkübra.
13.Sümme la yemütü fiyha ve la yahya.
14.Kad efleha men tezekka.
15.Ve zekeresme rabbihi fesalla.
16.Bel tü'sirunelhayateddünya.
17.Vel'ahıretü hayrün ve ebka.
18.İnne haza lefissuhufel'ula.
19.Suhufi ibrahiyme ve musa.

ALA SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.

1. Yüce Rabbinin adını,
2. Yaratıp düzene koyan,
3. Takdir edip yol gösteren,
4. (Topraktan) yeşil otu çıkaran,
5. Sonra da onu kapkara bir sel artığına çeviren yüce Rabbinin adını tesbih (ve takdis) et.
6. Sana (Kur an'ı) okutacağız; sen hiç unutmayacaksın.
7. Artık Allah'ın dilediği hariç, Şüphesiz Allah, açığı ve gizleneni bilir.
8. Seni en kolaya muvaffak kılacağız.
9. O halde eğer öğüt fayda verirse öğüt ver.
10. (Allah'tan) korkan öğütten yararlanacak.
11. Kötü kimse ise öğütten kaçınacaktır.
12. O ki,en büyük ateşe girecektir.
13. Sonra o, ateşte ne ölür ne de yaşar.
14. Doğrusu feraha ermiştir temizlenen,
15. Rabbinin adını anıp O'na kulluk eden.
16. Fakat siz (ey insanlar! ) dünya hayatını tercih ediyorsunuz.
17. Oysa ahiret daha hayırlı daha devamlıdır.
18. Şüphesiz bu (anlatılanlar),önceki kitaplarda, vardır.
19. İbrahim ve Musa'nın kitaplarında.

ALA SURESİ FAZİLETLERİ

Hadis Kaynaklarında, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.av) A'lâ sûresini okumaktan büyük zevk aldığı; cuma, bayram ve vitir namazlarını kılarken onu okuduğu belirtilmiştir. (bk. İbn Kesîr, VIII, 399-400; Emin Işık, "A'lâ Sûresi", DİA, II, 310-311).

ALA SURESİ KONUSU

A’lâ Suresi'nde, Allah’ın yüceliğinden ve kudretinden, kafirlerin durumundan, Kur’an okuma ve ezberleme kolaylığından, dünya hayatının ebedi kurtuluşa hizmet etmesi halinde bir değer ifade edeceğinden bahsedilir.

Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed'in (S.A.V) cuma ve bayram namazlarında A'la Suresi ile Gaşiye Suresini okuduğu hadislerde geçmektedir.

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