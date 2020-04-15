Alaattin Çakıcı'ya 65 yaş tahliyesi

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İnfaz düzenlemesine ilişkin kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte cezaevlerinden tahliyeler başladı.

Habertürk yazarı Yasemin Güneri'nin haberine göre bu kapsamda Sincan 1 No'lu Cezaevi'nde hükümlü bulunan Alaattin Çakıcı da tahliye olan isimler arasında yer alacak.

67 yaşında olan Çakıcı, infaz düzenlemesinde 65 yaş kriterinden yararlanmış oldu.

Sabah saatlerinde başlayan tahliye işlemlerinde öncelik, yaş nedeniyle tahliye edilenlere verildi.

Ancak Alaattin Çakıcı'nın henüz tahliye edilmediği ve akşam saatlerinde tahliye edilmesinin beklendiği öğrenildi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstüne getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle 65 yaş üstü kriteriyle tahliye edilenler evlerinden çıkamayacak.