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        Alabora olan tekneden 7 kişi kurtarıldı

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir tekne alabora oldu. 7 kişi kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 00:05 Güncelleme: 30.09.2024 - 00:14
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        Alabora olan tekneden 7 kişi kurtarıldı
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        Çanakkale’nin Biga ilçesinde alabora olan teknedeki 7 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, saat 17.00 sıralarında Bozlar köyü açıklarında meydana geldi. İçinde 7 kişinin bulunduğu bir tekne, henüz belirlenemeyen nedenle alabora oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denize düşen 7 kişi kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik botuna alınan 7 vatandaş, Karabiga beldesine getirildi. Burada bekleyen ambulanslara alınan kazazede vatandaşlar, Biga Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

        Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı tarafından yapılan açıklamada, “Bozlar açıklarında bir teknenin alabora olması üzerine Sahil Güvenlik timlerimizce 7 vatandaşımız sudan alınmıştır. Sahil güvenlik botumuzla karaya intikal ettirilen vatandaşlarımız, tedbir amaçlı ilçe devlet hastanemize sevk edilmiştir. Vatandaşlarımızın herhangi bir hayati tehlikesi bulunmamakta ve sağlıkları iyi durumdadır" denildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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