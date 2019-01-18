Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız'ın haberine göre, Beşiktaş'ta bir otel odasında 28 Ağustos 2018 tarihinde Filiz Aker tarafından sırtından vurularak öldürülen Vatan Şaşmaz'ın cansız bedeninin görüntülerini sızdıran polis memurunun aralarında bulunduğu 4 kişinin yargılanmasına devam edildi. İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık D.Ç. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) duruşmaya katıldı. Polis memuru F.K. ve avukatları da duruşmada hazır bulundu.

GÖRÜNTÜ GÖNDERMEDİM

Oyuncu D.Ç. savunmasında olay gününden sonra gece saat 2-3 sıralarında whatsapptan Y.İ.'den kendisine mesaj geldiğini belirterek "Video atmıştı bana. Videodakinin kim olduğunu sorduğumda Vatan Şaşmaz'ın görüntüsü olduğunu söyledi. Y.İ. benim uzaktan akrabamdır. Mesajı bana Whatsapp grubundan değil özelden attı. Ben de haber niteliği taşıdığını düşünerek bir haber ajansının ihbar hattına yazışmaları atarak ‘böyle bir durum var haberiniz var mı?' diye söyledim. Bunun üzerine bana ücret teklif ettiler. Ben kesinlikle para almadım. Ben daha videoyu göndermeden beni 20 kanaldan aradılar. Nereden öğrendiler bilmiyorum. Ben kimseye görüntü göndermedim. Zaten ben göndermeden sosyal medyada yayılmıştı. Kimin yaydığını bilmiyorum" diye konuştu.

MESLEĞİMİ OLUMSUZ ETKİLEYECEK

Polis memuru F.K. ise "20 senelik polis memuruyum. Adli soruşturma geçiriyorum. Buradan alacağım olumsuz bir karar mesleğimi etkileyecek" dedi. Mahkeme tarafların yazılı savunmalarını incelemek için duruşmayı erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu savcısı polis memuru F.K. hakkında "Soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek", "Ses veya görüntülerin kayda alınması" ve "Görevi kötüye kullanmak" suçlarından hakkında 2 yıldan 7 yıla kadar hapis istemişti. Savcılık polisin eşi S.K., kayınbiraderi Y.İ. ve D.Ç. hakkında ise "Soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapislerini talep etmişti.