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HaberlerGündem3. SayfaAlacak kavgasında kan aktı: 8 yaralı! - Haberler
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Şanlıurfa'da aileler kavga etti: 8 yaralı!

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, iki aile arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 3'ü ağır 8 kişi yaralandı

Alacak kavgasında kan aktı: 8 yaralı! - Haberler
DHA

Olay, öğleden sonra meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Şahin ve Bilgiç aileleri arasında tartışma çıktı.

DHA'nın haberine göre, kısa sürede tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine taş, sopa, bıçak ve silahla saldırdı. İhbar üzerine gelen polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan 8 kişi, Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan 3 kişi Şanlıurfa´daki hastanelere sevk edildi. Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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