Alacak tartışmasında bıçakla öldürüldü 0:00 / 0:00

DHA

Gaziantep'te alacak tartışmasında bıçaklanan Müslüm Kurt (51) hayatını kaybetti.

Olay, dün gece Ocaklar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Müslüm Kurt ile aralarında akrabalarının da bulunduğu ismi öğrenilemeyen kişiler arasında alacak meselesinden tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Kurt, kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçakla yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan şahıs, doktorların müdahalesine karşın hayatını kaybetti. Kurt'un cenazesi, adli tıp morgunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Polis, Müslüm Kurt'un ölümüyle ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.