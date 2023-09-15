Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Alacak tartışmasında kardeşi öldürdü! - Mardin haberleri

        Alacak tartışmasında kardeşi tüfekle öldürdü

        Mardin'de, kardeşler arasındaki alacak tartışması cinayetle sonlandı. Fehmi Çoğala (42), tartışmada kardeşi Orhan Çoğala tarafından av tüfeğiyle öldürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 19:06 Güncelleme: 15.09.2023 - 19:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alacak tartışmasında kardeşi öldürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'de, alacak tartışmasında kardeşi Orhan Çoğala tarafından tüfekle vurulan Fehmi Çoğala (42), hayatını kaybetti.

        Olay, öğleden sonra Artuklu ilçesi Kotek Mahallesi'ndeki Orduevi karşısında meydana geldi. İddiaya göre, Fehmi ve Orhan Çoğala kardeşler, alacak nedeniyle tartıştı.

        Tartışmanın büyümesiyle Orhan Çoğala, ağabeyi Fehmi Çoğala'yı av tüfeğiyle vurup yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı Fehmi Çoğala, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

        Fehmi Çoğala'nın cenazesi, otopsi için morga götürülürken, Orhan Çoğala gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #mardin haberleri
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Malatya'da 9 bina aynı anda yıkıldı
        Malatya'da 9 bina aynı anda yıkıldı
        "Yeni bir dönemi hep birlikte açacağız"
        "Yeni bir dönemi hep birlikte açacağız"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Kuzey Kore lideri Rusya'da uçak fabrikasını ziyaret etti
        Kuzey Kore lideri Rusya'da uçak fabrikasını ziyaret etti
        O an kamerada! Teröristin çantasındaki bomba AVM'de böyle patladı!
        O an kamerada! Teröristin çantasındaki bomba AVM'de böyle patladı!
        Türkiye-AB ilişkilerinde dönüm noktaları
        Türkiye-AB ilişkilerinde dönüm noktaları
        2.8 milyon dolarlık anlaşma!
        2.8 milyon dolarlık anlaşma!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
        CHP'de iki isim adaylığını ilan etti
        CHP'de iki isim adaylığını ilan etti
        Eşini öldürüp dereye atan kadının cezası belli oldu!
        Eşini öldürüp dereye atan kadının cezası belli oldu!
        Madeleine McCann soruşturmasına kötü haber
        Madeleine McCann soruşturmasına kötü haber
        Devlet hastanesinde sahte hemşire!
        Devlet hastanesinde sahte hemşire!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Eris varyantı Türkiye'de
        Eris varyantı Türkiye'de
        Aldatma iddiasına yanıt
        Aldatma iddiasına yanıt
        Dev hedef: 15'te 15!
        Dev hedef: 15'te 15!
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı