İHA

İzmir'de, alacak verecek kavgasında silahla vurulan genç yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece saatlerinde Yedi Eylül Mahallesi'nde bulunan bir sitenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, C.D. (50) ile Hacı Akkoyun (26) arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Bunun üzerine C.D., yanında bulunan tabancayla Akkoyun'a ateş etti.

GENÇ KURTARILAMADI

Kanlar içerisinde yere yığılan ve ağır yaralanan Akkoyun, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akkoyun, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.